Kuşların ısıyı uzaya gönderdiği ortaya çıktı

Yeni bir bilimsel araştırma, kuşların yalnızca uçarak değil, aynı zamanda ısıyı uzaya yayarak da hayatta kalabildiğini ortaya koydu.

Bilimsel dergi Integrative Organismal Biology'de yayımlanan çalışmaya göre, kuş tüyleri iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde evrimleşerek fazla ısıyı atmosfer üzerinden uzaya yönlendirebiliyor.

Tüyler bir 'ısı sistemi'

Araştırmayı yürüten bilim insanları, kuşların tüylerinin yalnızca kamuflaj ya da iletişim için değil, aynı zamanda sıcaklık kontrolü için de kritik rol oynadığını belirledi.

La County Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacı Terry McGlynn, "Kuş tüylerinin, iklim değişikliğine uyum sağlamak için ısıyı uzaya atacak şekilde evrimleştiğini görmek heyecan verici” diyerek bulgunun önemine dikkat çekti.

Bu süreçte özellikle kızılötesi radyasyon öne çıkıyor. İnsan gözünün göremediği bu enerji türü, atmosferin bazı katmanlarından geçerek uzaya ulaşabiliyor.

Araştırmada Kuzey Amerika’nın farklı iklim bölgelerinden alınan beş kuş türü incelendi. Bilim insanları, bu örneklerde hem görünür ışık hem de kızılötesi radyasyonun nasıl emildiğini, yansıtıldığını ve yayıldığını ölçtü.

Sonuçlar, sıcak iklimlerde yaşayan kuşların güneş ışığını daha az emdiğini ve böylece aşırı ısınmayı önlediğini gösterdi.

Açık alan kuşları daha iyi 'soğuyor'

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de açık alanlarda yaşayan kuşların ısıyı daha etkili şekilde yayabilmesi oldu. Özellikle çayır ve bozkır bölgelerinde yaşayan kuşların, gökyüzüne daha fazla maruz kaldıkları için kızılötesi ısıyı daha kolay dışarı attıkları tespit edildi.

Araştırmaya göre, gökyüzü adeta bir “soğutucu yüzey” gibi davranıyor. Çünkü uzay, Dünya’ya kıyasla çok daha soğuk olduğu için ısı doğal olarak bu yöne doğru yayılıyor.

Baykuşlar ve kargalar neden farklı?

Çalışmada farklı türler arasında ilginç farklar da gözlemlendi. Gece aktif olan baykuşların daha az radyasyon emdiği ve daha değişken yansıtma özelliklerine sahip olduğu belirlendi.

Kargalar ise beklentinin aksine sıcak bölgelerde daha fazla radyasyon emiyor.

Doğadan mühendisliğe ilham

Araştırma yalnızca kuşların biyolojisini anlamak açısından değil, mühendislik açısından da önemli sonuçlar sunuyor. Özellikle enerji harcamadan soğutma sağlayan “pasif soğutma” teknolojileri için doğa önemli bir ilham kaynağı olabilir.

Thomas Lee, “Mühendisler için doğa, çok işlevli ve optimize edilmiş çözümlerle dolu. Bu tür sistemleri taklit etmek büyük fırsatlar sunuyor,” dedi.

İklim değişikliği açısından kritik

Bilim insanlarına göre bu bulgular, iklim değişikliğinin kuşlar üzerindeki etkilerini anlamak açısından da büyük önem taşıyor. Artan sıcaklıklar karşısında kuşların nasıl adapte olduğu, türlerin geleceğini belirleyebilir.