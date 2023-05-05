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Gündem Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Gündem

Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak

Yeniakit Publisher
2023-05-05 07:03:00 - 2023-05-05 07:03:13
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, "uzman erbaş" alımı yapılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 9-16 Mayıs tarihlerinde, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (9 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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