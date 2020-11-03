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Aktüel Sahil Güvenlik Komutanlığı: (Alanya'da tur teknesinin batması) 37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır."
Aktüel

Sahil Güvenlik Komutanlığı: (Alanya'da tur teknesinin batması) 37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:00:04 -
Sahil Güvenlik Komutanlığı: (Alanya'da tur teknesinin batması) 37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır."
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