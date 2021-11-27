Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 bin 708 kişiyi kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kasım 2021 itibarıyla denizlerde zor durumda kalan ve hayatlarını kaybetme riski ile karşı karşıya olan 14 bin 708 kişiyi, arama kurtarma operasyonları ile kurtardı. Deniz ve hava unsurları ile gerçekleştirilen tıbbi tahliye faaliyetleri ile de 2021 yılında 204 kişi en yakın sağlık kuruluşuna transfer edildi.

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde seyreden gemilerle, adalarda ani gelişebilecek hastalık, kaza, yaralanma gibi durumlarda hayati tehlikesi olan hasta ve yaralıların denizden ve havadan nakledilmesini sağlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Covid-19 pandemisi nedeniyle yardım talep eden kişilerin de sağlık kuruluşlarına transferini gerçekleştirdi.

Ülke genelinde 85 farklı noktada konuşlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ülkenin her yerinde, 4 sahil güvenlik korveti, 108 menel maksat sahil güvenlik botu, 83 küçük tip bot, 14 helikopter, 3 uçak ve 19 mobil radar ile etkin arama kurtarma görevi icra ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sahip olduğu bilgi ve deneyimler ile deniz, hava ve kara unsurlarının teknolojik donanımı ve kullanımına ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'nda yabancı ülkelerin Sahil Güvenlik Teşkilatlarında görev yapan askeri personele de aktarılıyor. Komutanlığın, bugüne kadar 22 dost ve müttefik ülkeden eğitim verdiği personel sayısının 2 bin 47 kişiye ulaştığı belirtildi.