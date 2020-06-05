  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris'te deniz dibi temizliği yaptı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:02:38 -
Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris'te deniz dibi temizliği yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik dalgıçları 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Marmaris Güney Ege Grup Komutanlığı dalgıç ekibi, Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yaptı. Marmaris Belediyesi ekipleri de karadan dalgıçlara destek verdi.

Yaklaşık 3 saat süren deniz dibi temizliğinde çıkarılan, evsel atık, plastik, metal, cam şişe, alışveriş arabası ile araç lastikleri sergilendi.

Belediye temizlik ekiplerince de ilçenin girişindeki Karadere Seyir Terası bölgesinde, 10 torba atık toplandı.

Öte yandan, Marmaris Belediyesine yaz sezonunda mavi bayraklı işletmeler ve vatandaşlarla iş birliği halinde yaptığı çevre temizliği farkındalık çalışmalarından dolayı TÜRÇEV tarafından "En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri" ödülü verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı