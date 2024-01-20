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Yerel Sahil Güvenlik, düzensiz göçmenleri kurtardı
Yerel

Sahil Güvenlik, düzensiz göçmenleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 10:00:00 -
Sahil Güvenlik, düzensiz göçmenleri kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindiği yelkenli tekne arıza yapınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindiği yelkenli tekne arıza yapınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekneden yardım çağrısı sonrası görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından yelkenli tekne içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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