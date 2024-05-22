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Yaşam Sahil Güvenlik 17 kaçak göçmeni kurtardı
Yaşam

Sahil Güvenlik 17 kaçak göçmeni kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 03:04:00 -
Sahil Güvenlik 17 kaçak göçmeni kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Mayıs'ta saat 21.45'te, Çeşme ilçesi açıklarında bulunan Karaada'da bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, can salı içerisinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkan 17 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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