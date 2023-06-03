Sahibinden’de Togg rüzgarı! Sayıları arttı
İkinci el araba sitesi Sahibinden'de Togg almak için arabasını satışa çıkaran kişilerin sayısı arttı.
Türkiye, mart ayında aldığı bir karar ile Çin'den alınacak elektrikli araçlara yüzde 40 oranında ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.
Bunun ardından Sahibinden isimli ikinci el araba sitesindeki ilanlar incelendiğinde Togg almak için aracını satışa koyanların sayısının arttığı gözlemlendi.
Araçların satış nedeni olarak çok sayıda “Togg almak için” ifadesi yazılması dikkat çekti.