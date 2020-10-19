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Aktüel sahibinden.com'dan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliği" değerlendirmesi
Aktüel

sahibinden.com'dan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliği" değerlendirmesi

sahibinden.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan: - "Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenlemeyi çok önemli buluyor ve destekliyoruz" - "Emlak alım-satım/kiralama sürecinde tüketici faydası öne çıkartılarak yapılan bu düzenleme ile aracılık yapan emlak ofislerinin yetki belgesi almaları gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:05:38 -
sahibinden.com'dan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliği" değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan düzenlemeye ilişkin, "Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenlemeyi çok önemli buluyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"ine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Değişikliği olumlu karşıladıklarını belirten Erdoğan, "Emlak alım satımı ve kiralanması için ülkemizin lider platformu olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenlemeyi çok önemli buluyor ve destekliyoruz. Ülkemizde, emlakçılık faaliyetleri son yıllarda hızlı bir gelişim ve büyüme gösteriyor. Emlak alım-satım/kiralama sürecinde tüketici faydası öne çıkartılarak yapılan bu düzenleme ile aracılık yapan emlak ofislerinin yetki belgesi almaları gerekiyor. Bu sayede emlakçılık faaliyetlerinde; hizmet kalitesinin artacağına, kayıt dışılığın önleneceğine ve tüketicilere daha güvenli bir ortamda servis sunulacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Belge almaya teşvik etmek adına çeşitli kampanyalar düzenledik"


Bu doğrultuda yetki belgesi edinimleri hakkında emlak ofislerini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için pek çok adım attıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öncelikle emlak ofislerimizin yönetmelik hakkında detaylı bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla platformumuz üzerinde 'yönetmelik bilgilendirme' sayfaları hazırladık. Saha ekiplerimiz kanalıyla gayrimenkul danışmanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirerek yetki belgesi alınması konusunda danışmanlık sunduk. Belge almaya teşvik etmek adına çeşitli kampanyalar düzenledik. Ayrıca, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ile iş birliği yaparak gayrimenkul danışmanlarının 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' sınav ücretlerinde indirimli fiyatlar almasını sağladık. Yeterlilik belgesi sınavına hazırlık için dijital eğitim içeriklerini platformumuzdaki tüm gayrimenkul danışmanlarına ücretsiz olarak ulaştırdık. Bundan sonra da emlak ofislerimizin yeni uygulamalara adaptasyonu için desteklerimizi sürdüreceğiz."

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