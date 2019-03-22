sahibinden.com kurumsal üyeleriyle buluştu sahibinden.com Gaziantep'te kurumsal üyeleriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, Gaziantep'te gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyelerini ağırlayarak, teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına devam ediyor. Türkiye'nin sahibinden.com'u, Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacak sahibinden.com ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı amaçlıyor.

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