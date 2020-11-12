sahibinden.com, araç ilanlarına ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı

İSTANBUL(AA) - Sahibinden.com, araç ilanlarına ait ekim ayına ilişkin verileri açıkladı.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, ekim ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobili, sırasıyla minivan & panelvan, arazi/SUV & pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.



En çok ilanı verilen otomobil markalarının sıralaması Renault, Volkswagen, Opel, Fiat ve Ford oldu.



Model sıralamasında ise son 3 ayda ilk 5'e giren modeller değişmedi. Volkswagen-Passat, bu ay ilan sayısı ile lider oldu. Volkswagen-Passat'ı, Renault-Clio, Opel-Astra, Ford-Focus ve Renault-Megane takip etti.

En çok ilanı verilen arazi/SUV & pick-up markası ise yine Nissan oldu.

Sahibinden.com'un ekim verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.





- Elektrikli araçlara ilgi son derece yüksek





Rapora göre, elektrikli araçlara ilgi ise son derece yüksek. Bu kategorideki otomobillerin ilan sayısı ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 205 yükselirken, aynı dönemde bu araçlara ilgi de yüzde 60 arttı.

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 35,6'sı 0 ila 100 bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının yüzde 26,9'u ise 50 bin 1 TL ila 100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

Sahibinden.comda ilan bakanlar, ekim ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22.00 ila 23.00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 46 saniye oldu.





