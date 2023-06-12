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Medya Sahibinden satılık Halk TV... Halk TV satılıyor mu? Aysever açıkladı
Medya

Sahibinden satılık Halk TV... Halk TV satılıyor mu? Aysever açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-12 13:20:00 -
Sahibinden satılık Halk TV... Halk TV satılıyor mu? Aysever açıkladı

Gazeteci Enver Aysever, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Halk TV'nin satılığa çıkarıldığını iddia etti.

Gazeteci Enver Aysever, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Halk TV'nin satılığa çıkarıldığını iddia etti.

Gazeteci Enver Aysever, bir dönem kendisinin de çalıştığı Halk TV'nin satılacağını iddia etti. Aysever, kanalın, sahibi Cafer Mahiroğlu tarafından satılığa çıkarıldığını yazdı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda konuya ilişikin iddiasını gündeme getiren Aysever şunları söyledi:

"CHP’lilerin parasıyla kurulan, emekçilerin alınteri ile ayakta kalan Halk tv’yi ele geçiren AK Partili Cafer Mahiroğlu Özdemir’in kanalı satışa çıkardığı iddia ediliyor. Görüşmeleri Mahiroğlu adına bir gazeteci ve milletvekili adayının yaptığı yönünde bilgiler geliyor.

Uzun yıllar AK Parti hükümetlerinden teşvik alan, yakın dostu Zafer Çağlayan döneminde külliye ile de sıkı ilişkileri olan Cafer Mahiroğlu Özdemir’in kanala yaptığı yatırımların bu sebepten olduğu da söylenenler arasında. Yeni bir Kanal Türk vakası geliyor sanırım, çok üzüldüm."
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