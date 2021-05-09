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Ekonomi Sahibinden 2. el otomobil fiyatları | İkinci el araba fiyatları son dakika
Ekonomi

Sahibinden 2. el otomobil fiyatları | İkinci el araba fiyatları son dakika

Sahibinden ikinci el araba fiyatları araba alacaklar tarafından sorgulanıyor. En ucuz ikinci el arabalar otomobil alacaklarca araştırılıyor. Sahibinden ikini el araba fiyatları, taşıt finansman oranlarının düşeceği beklentisinin arttığı şu günlerde merak ediliyor. İkinc el araba satın alacaklar ile 2. el araba satışı yapacaklar bayram sonrası ikinc el otomobil fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini araştırırken, uzmanlardan ikinci el araba alım satımına yönelik önemli açıklamalar geldi. Peki sahibinden 2. el araç fiyatları düşer mi? İkinci el otomobil fiyatları ne durumda? İşte 2. el araç fiyatları son durum bilgileri.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 11:39:00 - 2021-05-09 11:39:57
Sahibinden 2. el otomobil fiyatları | İkinci el araba fiyatları son dakika

İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? 2. el araç fiyatları düştü mü? soruları hem ikinci el araba alacaklar hem de ikinci el otomobil satacaklarca merak ediliyor. Bayram sonrası taşıt kredi finansman oranlarının düşeceği yönünde bir beklenti oluşturken, taşıt finansman oranlarının düşmesiyle birlikte de ikinci el araç alım satım piyasası bir hayli hareketlenmesi bekleniyor.

İkinci el araç fiyatları son durum ne?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, yaptığı açıklamada, yaz aylarıyla beraber otomobil alım iştahının tekrar artış gösterebileceğini kaydetti. Mersin, "Ancak araç tedarikinde bir sorun yaşanırsa çok yüksek bir talep olsa dahi araba olmadıktan sonra satamayacağız. Bu durum da 2. el piyasasını etkileyecektir. 2. ele talep olacaktır. Bunları şu anda konuşmak erken ama mayıs sonuna doğru tedarik sıkıntısıyla ilgili durum netleşirse hem de bu aşı ve diğer kur politikasıyla beraber belki bunu mayıs sonu ve haziran başında daha doğru değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Araç üretiminde sıkıntı var mı?

Araç bulunurluğu noktasında şu an itibarıyla marka bazında değişiklik gösterse de çok büyük bir sorun yaşanmadığını aktaran Mersin, "Ama mesela benim bayi olduğum markada tedarikten dolayı 4 günlük üretime ara verilecek, 12-16 Mayıs'ta. Diğer markalarda da yine üretime ara verme var. Dolayısıyla bulunurluk konusunu ve alım iştahını ay sonu veya haziran başında değerlendirmek daha doğru olur. Şu an için çok büyük bir sıkıntı yok ama ileri gittikçe sıkıntı artacak gibi görünüyor bugünden." şeklinde konuştu.

2. el araç şuan alınır mır?

Turgay Mersin, talebin yüksek olduğu zamanlarda fiyatların da arttığını ifade ederek, kur politikası, talep artışı ve vergisel mevzuatların fiyatları etkileyeceğini söyledi. Bu durumun "fırsatçılığa dönüştürülmemesi" gerektiğini vurgulayan Mersin, şunları kaydetti: "Burada en önemli konu bence şu; eğer birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanırsa 2. el fiyatları tekrar yukarı doğru yükselebilir. Çünkü geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz. 2. el fiyatı; her zaman birinci elden referans alarak piyasa oluşturur, bir de talepten dolayı fiyatı oluşturur. Bu yüzden 2. el bir fırsat olabilir bugünler için." Bayilerin ve servislerin kapanma sürecinde açık olmadığını hatırlatan Mersin, kapanmanın sona ermesiyle beraber tüm bayilerin gerekli tedbirleri alarak hizmet vermeye devam edeceğini ve kapanmadaki kayıpları telafi edebileceklerini söyledi. 

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