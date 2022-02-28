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Ekonomi Sahibi Çinli olan Binance'ın Rusya kararı! Hesapları donduracak mı?
Ekonomi

Sahibi Çinli olan Binance'ın Rusya kararı! Hesapları donduracak mı?

Binance, Rusya'dan açılan hesapları tek taraflı olarak dondurma planı olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 13:57:00 -
Sahibi Çinli olan Binance'ın Rusya kararı! Hesapları donduracak mı?

Kripto para borsası Binance, Rusya'dan açılan hesapları tek taraflı olarak dondurma planı olmadığını bildirdi.

Ukrayna, Binance'den Rusya ile kripto para operasyonlarını engellemesini istemişti.

Binance yaptığı açıklamada, "Milyonlarca masum kullanıcımızın hesaplarını tek taraflı olarak dundurmayacağız. Kripto, dünya genelinde insanlara daha büyük finansal özgürlük sağlamak anlamına geliyor" dedi.

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