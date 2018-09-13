Şahi toplarının dökümhanesi turizme açılacak

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak.

Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ve İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan şahi toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilecek.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin yaptığı açıklamada, Fatih Dökümhanesi'nin tarihi önemi olan, görülmeye değer yerler arasında olduğunu söyledi.

Dökümhanenin İstanbul'un fethinde de önemli rol oynadığını dile getiren Bilgin, dökümhanenin turizme kazandırılacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan restorasyon için onay alındığını aktaran Bilgin, "Osmanlı'nın çağ kapatıp, çağ açtığı toplarının döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nde kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılacak. İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılıyor. Akabinde de rölöve işlemleri tamamlanarak, ihale aşamasına geçeceğiz. Burası 600-700 yıllık tarihi bir yer olduğu için klasik bir restorasyon projesi değil bu uzmanlık gerektiren bir proje. İlimizin, ilçemizin hem tanıtımında hem de ülkemizin ilk savunma sanayisi tesisi olması nedeniyle burası çok büyük önem arz ediyor. Burayı restore edip ülkemizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Bilgin, dökümhanenin dönemin ağır sanayisinin önemli merkezlerinden olduğuna işaret ederek, "Kırklareli denilince akıllara Fatih Dökümhanesi gelecek." dedi.

Dökümhanenin restorasyonun yanı sıra tanıtımı içinde çalışmalar başlattıklarına dikkati çeken Bilgin, Fatih Dökümhanesi'nin resminin bulunduğu seramik tabaklar hazırlatıldığını kaydetti.

"CAMİ RESTORASYONUNDA SONA GELİNDİ"

Vali Bilgin, dökümhanedeki tarihi caminin de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ihya projesiyle ayağa kaldırıldığını anımsattı.

Fatih Dökümhanesi'nde çalışanlar için 1400'lü yıllarda inşa edilen ve bölgedeki döküm işlemlerinin sona ermesinin ardından yıkılmaya yüz tutan Dökümhane Camisi'nin aslına uygun halde restore edildiğini ifade eden Bilgin, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cami restorasyonu yapılıyor. Cami restorasyonunda sona gelindi. Fatih Dökümhanesi tarihi açıdan çok önemli. Restorasyon bu yıl içerisinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Bilgin, dökümhaneye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 2 kilometrelik yolun da taş ile kaplanarak tarihi yapıya uygun hale getirileceğini anlattı.

TARİHİ FATİH DÖKÜMHANESİ

Tarihi kaynaklardaki bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde yapıldı.

Dönemin ileri teknolojisi kullanılan dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim gerçekleştirildi.