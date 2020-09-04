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Aktüel Şahi topları Edirne'den İstanbul'a 2 ayda taşınmış
Aktüel

Şahi topları Edirne'den İstanbul'a 2 ayda taşınmış

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:23:02 -
Şahi topları Edirne'den İstanbul'a 2 ayda taşınmış

EDİRNE (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMV) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan şahi toplarının Edirne'den İstanbul'a 2 ayda taşındığının kayıtlarda yer aldığını söyledi.

Edirne'de Saatli Medrese'nin "Fatih Sultan Mehmet Müzesi" olarak düzenlenmesi projesi kapsamında bir tesiste düzenlenen, "Fatih ve dönemi" adlı arama konferansı akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.

FSMV Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz, sunumunda Fatih dönemi öncesi ve sonrası İstanbul'daki sosyo-kültürel yaşama dair örnekler verdi.

Fatih Sultan Mehmed'in mühendislik ve askeri dehasının bir ürünü olan şahi toplarının Edirne'den İstanbul'a taşındığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fatih dönemindeki önemli örneklerden biri de Kırklareli Demirköy'deki Fatih Dökümhanesi'dir. Günümüzde burada kazı çalışmaları devam ediyor. Burada tuncun eritildiği ya da eritme fırınının kullanıldığını görüyoruz. Dökümhanenin kayıtlarında ve arkeolojik buluntularda şahi topunun orada döküldüğü ile ilgili bir emareye rastlamadım. Daha çok demir dökümü ile ilgili unsurlar var. Ama Evliya Çelebi araştırmalarında ise 'iki ayda Edirne'den İstanbul'a 40 öküz, 200 askerin korumasında toplar taşınmıştır' deniliyor."

Fatih dönemi araştırmalarının devam ettiğini ve araştırmalar sonucunda her geçen gün yeni bilgiler elde edildiğini aktaran Yılmaz, "Fatih Sultan Mehmet Müzesi"nin döneme ışık tutacak bir mekan olacağına işaret etti.












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