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Sahaya giren Youtuber abone kaybediyor

İstanbul’da dün oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:40
Sahaya giren Youtuber abone kaybediyor

İstanbul’da dün oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden sahaya atlayan Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, yaptığı hareket nedeniyle abone kaybediyor.


YouTube’da 4 buçuk milyondan fazla abonesi, Instagram’da ise 1 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla sosyal medyanın gündeminde olan Fester Abdü, son olarak milyonlarca kişinin canlı takip ettiği UEFA Süper Kupa maçında sahaya atlamasıyla adından söz ettirdi. Fester Abdü adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz’ın davranışı tepki çekti.


Twitter’da #DeliMiNeSanaYakışmadı ve #10MilyonTLCezaVerilsin hashtagleri ile trendtopic (TT) olan Fester Abdü’nün dün Youtube’de 4 milyon 583 bin 41 abonesi bulunurken sabah saatlerinde abone sayısı 4 milyon 525 bin 264’e düştü.


Bir gecede 57 bin 777 abone kaybeden ve kaybetmeye devam eden Youtuber için bazı vatandaşlar sosyal medyaya kanalın takibinden çıktıkları fotoğrafları paylaşmaya başladı.


Öte yandan, Youtuber’in 1993 yılında Adana’da dünyaya geldiği, ilk ve ortaokul eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Bölümünden mezun olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:40
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