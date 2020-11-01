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Kadın - Aile Sahan köfte nasıl yapılır? Sahan köfte tarifi
Kadın - Aile

Sahan köfte nasıl yapılır? Sahan köfte tarifi

Kolay sahan köfte tarifi |Hem leziz hem de farklı bir köfte tarifi arayanlar sahan köfte tarifini araştırıyor. Peki, sahan köfte nasıl yapılır? | Sahan köfte tarifi | En kolay tarifi | Sahan köfte gerekli malzemeler.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:05:00 -
Sahan köfte nasıl yapılır? Sahan köfte tarifi

Sahan köfte yapılışı | Lezzetli ve bir o kadar da kolay köfte tarifi arayanlar tam size göre bir tarifimiz var. İşte, sahanda köfte tarifi.

Sahan köfte tarifi

Malzemeler:

Köftesi için;

  • Yarım kilo dana kıyma
  • 1 adet soğan
  • 3-4 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Süslemek için:

  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 3 adet patates
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 çay bardağı sıcak su

Sahan köfte nasıl yapılır?

Öncelikle köfteyi hazırlamakla işe başlıyoruz.

Tüm malzemeleri derin bir kabın içerisine alıp yoğuruyoruz.

Köfte harcını yoğurduktan sonra yaklaşık bir saat buzdolabında dinlendiriyoruz.

Yayvan bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın.

Tencereye salça ve rendelediğiniz domatesi ekleyin.

Domates pişerken patatesleri kızartmalıktan biraz daha kalın olacak şekilde kesiyoruz.

Ocağın altını kapatıyoruz.

Tencerenin içerisine patatesleri diziyoruz.

Patateslerin üzerine ise köfteleri yerleştiriyoruz.

Ardından sıcak suyu ekleyip orta ateşte yemeği pişmeye bırakıyoruz.

Afiyet olsun.

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