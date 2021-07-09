Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki evi nerede? Şahan Gökbakar villası yıkılacak mı?

Şahan Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırdı. Marmaris’te ıssız bir koyda bulunan Şahan Gökbakar, yeni evinde görüntülendi. Sahile gelen tur teknelerinden rahatsız olan ünlü komedyen, evinin önüne 'özel mülktür' tabelalarını kendi elleriyle astı. Gökbakar'ın salgın öncesi 10 milyon TL’ye aldığı öğrenilen yeni evi için 3 milyon TL de masraf yaptığı iddia edilirken, ailesinin ulaşımı için mini sürat teknesi de aldığı öğrenildi.

Özel mülktür girilmez tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında yer aldı. Çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı.

Şahan Gökbakar villası kaçak mı?

Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. İnclemeler sonunda Şahan Gökbakar’ın evinin çevresinde yasal olmayan alanların yıkılacağı öğrenildi.