Şahan Gökbakar'dan "seçim" edepsizliği

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy sayımı sürerken CHP kanadı açıklama yaparak, Türkiye'nin dört bir yanındaki seçim sandıklarından çıkan sıcak sonuçları aktaran Anadolu Ajansı'nı hedef göstermeye çalışmıştı.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da oy sayımı sürerken sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı'nı eleştirerek tıynetinin gereğini yerine getirdi.

CHP’nin kayığına binen Gökbakar, Anadolu Ajansı verileri hakkında yorumda bulunarak "TÜİK ne ise Anadolu Ajansı da odur" herzelerini yumurtladı.



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