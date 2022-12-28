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Teknoloji SAHA İstanbul’dan millî projelere destek
Teknoloji

SAHA İstanbul’dan millî projelere destek

SAHA İstanbul, 2022 yılında 911 firması ve 24 üniversitesiyle Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:22:00 -
SAHA İstanbul’dan millî projelere destek

Genel Sekreter İlhami Keleş, yerli firmalara ve projelere destek verdiklerini belirtti. Keleş, şöyle konuştu: “Teknolojiyi geliştirmenin, ithal eden değil de ihraç eden konuma gelmenin öneminin farkındayız. SAHA İstanbul, 2022 yılının ilk yarısını Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak kapattı. Böylece yerli savunma sanayiinin yükselişini uluslararası alanda tescilledi. SAHA İstanbul olarak 2023’te de Türkiye’nin ihtiyaçlarının yerli ve güçlü çözümlerle karşılanmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz ise sektörün tüm bileşenleriyle iş birliği halinde Türkiye’nin savunma sanayiinde kendine yeten tamamen bağımsız bir ülke olması.”

İhracatta artış trendi

Keleş, Türkiye’nin 2022 yılında tüm dünya tarafından dikkatle izlenen bir ülke haline geldiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “2023’te de hedefimiz, dünya harp tarihinde doktrin belirleyen ülke misyonumuzu daha güçlü ve daha kalıcı bir hale getirmek. Türkiye, bu yılın ilk 11 ayında savunma ve havacılık sanayiinde 2021’in aynı dönemine göre yüzde 35.7 artışla 3 milyar 770 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 10 yıl önce 800 milyon dolar civarında olan ihracatımızın bu sene 4 milyar doları geçmesi bekleniyor. 15 yıl önce Türkiye’de savunma sanayii yerlilik oranı yüzde 15-20 iken bugün yüzde 80’lere ulaşmış durumda. Son 10 yılda ihracatta dolar bazında her yıl yüzde 10 artış sağlandı. Yükselen ihracat trendi önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.”

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