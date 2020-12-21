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Spor Sahada inanılmaz ölüm
Spor

Sahada inanılmaz ölüm

Fransa Ligue 1’de oynanan Lorient-Rennes maçı sonrası saha zeminini kontrol eden çim görevlisinin üzerine projektör ışığı devrildi. Görevlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 01:10:00 -
Sahada inanılmaz ölüm

Fransa Ligue 1’in 16. haftasında bugün oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir trajedi yaşandı. Rennes’in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü.

Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı.

Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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