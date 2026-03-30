Sahada gözyaşı ve panik: Şampiyonluk maçı yarıda kaldı

Rize U18 Ligi play-off final maçının 6. dakikasında Rize Belediyespor kalecisi İlkaycan Nedim Sönmez ile Veliköyspor futbolcusu Bedir Salih Kazancı hava topu mücadelesinde çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen 16 yaşındaki Bedir Salih Kazancı'nın dili boğazına kaçtı.

Sağlık görevlisinin anında müdahale ettiği ve Rize Belediyespor Antrenörü Muhammet Akarsu'nun da çabasıyla futbolcunun nefes alması sağlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine sahaya gelen ambulans ile genç futbolcu Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu esnada maç yaklaşık 25 dakika durdu. Veliköysporlu futbolcular ve takımın antrenörü yaşanan üzücü olay nedeniyle uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Genç futbolcunun hastaneye kaldırılmasının ardından Veliköysporlu futbolcular ve teknik heyet karşılaşmanın devam etmesini istemediler. Hakem Yücel Büyük, her iki takım teknik heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından müsabakayı erteledi.

Maça dair son karar ise TFF tarafından verilecek.