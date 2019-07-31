SAHA İstanbul, Ankara’da 3. irtibat ofisini açıyor

2015 yılında faaliyetlerine başlayan ve bugün 21 ilde toplam 391 üyesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul, büyümeye devam ediyor. Teknopark İstanbul’daki merkez ofisi, Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark ve Hadımköy DESB irtibat ofislerinin ardından SAHA İstanbul, hizmet ağını genişletmek ve Anadolu’ya da ulaşmak için savunma sanayiinin kalbi Ankara’da 3. irtibat ofisini açıyor. SAHA İstanbul ofisinin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede, Fatih Kacır, Dr. Çetin Ali Dönmez, SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yrd. Celal Sami Tüfekçi, SSB Daire Başkanları ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla 2 Ağustos Cuma günü, Teknopark Ankara’da gerçekleştirilecek.