Batı taklitçisi seküler zihniyetin ‘köpekli’ rezil reklamı: ‘Anneler Günü’ kılıfı altında aile yapısı hedef alındı

Batı merkezli seküler hayat tarzını toplumun damarlarına enjekte etmeye çalışan küresel sermaye bu kez sert kayaya çarptı. Bosch Türkiye'nin, annelik gibi mukaddes bir kavramı evcil hayvan bakıcılığıyla eşdeğer tutan skandal reklamı, devletin kararlı duruşuyla yayından kaldırıldı.

Milli ve manevi değerleri hiçe sayarak ‘hayvan sevgisi’ maskesi altında aile yapısını hedef alan Bosch’un Anneler Günü reklamı, kamuoyunda büyük bir nefretle karşılandı. İnsan neslinin devamının teminatı olan anneliği, seküler yaşamın bir parçası haline getirilen ‘evcil hayvan sahipliği’ ile bir tutma hadsizliği, RTÜK ve Bakanlık engeline takıldı.

SEKÜLER YOZLAŞMANIN REKLAM KURGUSU: "ÇOCUK DEĞİL KÖPEK!"

Reklamda, iki kadının sıradan bir anne sohbeti yapıyormuş gibi kurgulanan diyalogları, seküler zihniyetin aile kavramını nasıl bir değer erozyonuna uğratmak istediğini açıkça ortaya koydu. Köpeğinden "çocuğum" diye bahseden bir profil üzerinden yürütülen bu iletişim stratejisi, annelik makamını reklam diline indirgeyerek değersizleştirmeyi amaçlıyordu.

ANNELİĞİ DEĞERSİZLEŞTİRME OPERASYONU PATLADI!

Milli ve manevi değerlerimize savaş açmayı hayat biçimi haline getiren, evinde köpek beslemeyi "modernlik" sanıp annelik gibi kutsal bir makamı bu sapkın zihniyete kurban etmek isteyen çevreler yine sahnede! Uluslararası beyaz eşya devi Bosch, Türkiye'deki reklam filminde köpekleri "evlat" gibi pazarlayarak toplumun sinir uçlarıyla oynadı. Reklamda iki kadının köpeklerinden "çocuklarım" diye bahsetmesi, Türk aile yapısına ve annelik ruhuna yapılmış açık bir suikast olarak yorumlandı. Seküler hayat tarzını topluma "normal" gibi dayatmaya çalışan bu zihniyet, RTÜK'ün ardından şimdi de Bakanlığın sert kayasına çarptı.

"ANNELİK REKLAM DİLİNE İNDİRGENEMEZ!"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, küreselcilerin ve onların yerli işbirlikçisi seküler azgınların oyununu bozarak adeta bir manifesto yayınladı. Bakan Göktaş, resmi hesabından yaptığı açıklamada şu sert ifadeleri kullandı:

"Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir! Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır."

Bakanlık, bu sapkın kurguyu sadece kınamakla kalmadı; kutsallarımıza el uzatan bu reklamı yargıya taşıma kararı aldı.

RTÜK VE BAKANLIK EL ELE: DEĞER EROZYONUNA GEÇİT YOK!

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, anne-evlat bağının ticari kaygılarla sembolleştirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek aile kavramı üzerinden yürütülen "değer erozyonuna" izin vermeyeceklerini duyurdu. Daniş, anayasal vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım, ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. RTÜK olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyoruz."

Cumhurbaşkanımızın "Nüfus ve Aile On Yılı" vizyonuna aykırı hareket eden bu zihniyetin ürünü olan reklam filmi, devletin çelik iradesine toslayarak yayından kaldırıldı. Şimdi sıra yargı önünde hesap vermeye geldi!