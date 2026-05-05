Dünyanın en iyileri açıklandı! Türkiye ve İtalya yarışıyor!
TasteAtlas'ın dünyanın en iyi domatesleri listesini açıkladı. Türkiye'den bir il listeye girdi...
Dünya gastronomi alanında referans kabul edilen TasteAtlas platformu, dünyanın en iyi domates çeşitlerini sıraladı.
İlk 10'da 6 İtalyan domatesi yer alırken, listeye Türkiye'den bir domateste damga vurdu.
AYAŞ DOMATESİ LİSTEYE 8. SIRADAN GİRDİ
Ankara'nın Ayaş ilçesiyle özdeşleşen ve kendine özgü aromasıyla bilinen Ayaş domatesi, listeye 8. sıradan girerek önemli bir başarı elde etti.
Anadolu'nun yerel lezzetlerinden biri olan Ayaş domatesi, daha önce Avrupa Birliği tarafından "korumalı menşe adı" (PDO) statüsüyle tescillenmişti.
Bu tescil, ürünün yalnızca belirli bir bölgede ve geleneksel yöntemlerle üretildiğini garanti altına alındığını göstermektedir.
TasteAtlas'ın bu listesi küresel ölçekte büyük yankı uyandırırken, Türkiye'nin listede güçlü bir konum elde etmesi gurur verici oldu.
AYAŞ DOMATESİ NEDEN FARKLI?
Ayaş domatesi, tatlılık ve asiditenin dengeli olduğu bir lezzete sahiptir.
Ne fazla ekşi ne de aşırı tatlıdır; bu nedenle "eski domates tadı" olarak tanımlanır.
Sulu ancak aynı zamanda etli bir yapısı vardır.
İç kısmı dolgun ve sulu olduğu için özellikle salata ve kahvaltılarda tercih edilir.
İnce kabuğu sayesinde kolayca yenir ve kesildiğinde yoğun bir domates kokusu yayar.
