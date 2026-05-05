Şamil Tayyar, AK Partili vekile kesilen 2 buçuk milyonluk cezayı hatırlattı: İmzanızı korkak alıştırmayın
Sosyal medya hesabından, Giresun Çevre İl Müdürlüğü’nün, atık suyu dereye akıtan AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün maden şirketine 2 milyon 517 bin lira ceza kestiğini hatırlatan Tayyar, “Ayrıca, kirliliğe yol açan yeraltı galerisi gerekli tedbirler alınıncaya kapatıldı. Tüm il müdürlerine emsal olsun, mevzuat dışına çıkan firma sahibinin siyasi kimliğine bakmadan karar verebilirsiniz. İmzanızı korkak alıştırmayın” diye yazdı.