Galatasaray tek adayla seçime gidiyor! Dursun Özbek 4 ismi yönetimden çıkardı!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula tek aday olarak girecek. Öte Yandan Dursun Özbek'in yeni asıl ve yedek listesi belli oldu. Mevcut yönetimden 4 isim, yeni listede yer almaması dikkat çekti.
Galatasaray'da seçim için geri sayıma geçildi. Olağan seçimli genel kurul toplantısı 23 Mayıs tarihinde yapılacak. Mevcut Başkan Dursun Özbek, söz konusu seçime tek aday olarak girecek.
4 İSİM YENİ LİSTEDE YER ALMADI
Başkan Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi de netleşti. Buna göre başkan, mevcut yönetimden 4 ismi yeni listeye dahil etmedi.
Özbek'in divan kuruluna sunduğu asıl ve yedek listesi şöyle:
Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.
Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.
Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.
Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.
Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.
Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.
İŞTE YENİ YÖNETİMİNDE OLMAYAN İSİMLER
Dursun Özbek mevcut yönetim kurulundan başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya yeni listede yer vermedi.
Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Sportif AŞ yönetici Ömer Sarıgül ile Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutluğ ve Özen Kuzu'yu yeni yönetim listesine aldı.