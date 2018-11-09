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Şah damarı daralması belirtileri

Doç. Dr. Halit Yerebakan, şah damar daralması ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

09 Kasım 2018 Cuma 22:21
Şah damarı daralması belirtileri

Şah damarı, boynun iki yanında bulunan, beyne ihtiyacı olan oksijen ve kan alışverişini sağlayan damardır. Bu damarda meydana gelen daralmalar sonucunda bireyler ciddi şekilde zarar görebilmektedir. Şah damarı daralması, kişilerin felç geçirmesine ve hatta ölümüne dahi neden olabilir.

ŞAH DAMARI DARALMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şah damarı daralması belirtileri görüldüğünde bir an önce tedaviye başlanmalı ve önlem alınmalıdır. Çünkü bu rahatsızlık vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Ancak bu daralma çoğu zaman oldukça yavaş ilerlemektedir. Hatta daralma bazı durumlarda risk oluşturacak duruma gelene kadar belirti vermeyebilir. Önlem alınmadığı ve tedavide geç kalındığı durumlarda felç ve ölüme giden durumlar meydana gelebilir.

Şahdamarı daralmasının pek çok belirtisi olabilir. Bu belirtileri şöyle sıralanabilir.

Yüzün tamamında ya da bir kısmında uyuşma,

Hastanın el ve kollarına uyuşma,

Konuşmada zorlanma,

Yüzün tek bir tarafında sarkma,

Şiddetli baş dönmesi,

Gözlerden birinde oluşan körlük,

Şiddetli baş ağrısı

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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