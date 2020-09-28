Sagun Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sagun, Japonya Büyükelçilik Ödülü aldı

ANKARA (AA) - Sagun Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun'a, Japonya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine katkılarından dolayı Japonya hükümetince "Japonya Büyükelçisi Ödülü" verildi.



Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi konutunda düzenlenen ödül törenine Büyükelçi Akio Miyajima, Sagun Grubu yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.



Törende Türkçe ve Japonca konuşan Miyajima, "Sagun Grubuna, Japonya-Türkiye ilişkilerine yaptıkları katkılarından dolayı Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi olarak bu ödülü vereceğiz." dedi.

Türkiye'den Japonya'ya en çok orkinos balığının ihraç edildiğini kaydeden Miyajima, Sagun Grubunun 18 yıldır Japonya'ya su ürünleri ihracatı yaptığını ve bunun iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirdiğini belirti.

Miyajima, sözlerini, "Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak olsalar da kalplerimiz yakındır. Yani iki devlet tek yürek." diyerek tamamladı.



Sagun da hayatında birçok ödül aldığını ama bu ödülün kendisi için farklı bir anlam taşıdığını ve Japonya'nın ikinci memleketi olduğunu söyledi.

Japonya'ya çok sık seyahat ettiği belirten Sagun, Türkiye'de Japon kültürünü getirmeye çalıştığını kaydetti.

Sagun, ödülünü Büyükelçi Miyajima'dan aldı.

Törende gönderilen tebrik mesajları da okundu.





