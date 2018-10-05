Sağlıkta şiddeti toplum çözebilir

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

İstanbul Bahçelievler’de özel hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman’ın vefatının ardından saldırı sonucu öldürülen doktor sayısı 5’e yükseldi.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, toplumsal algı ve empatiye vurgu yaptı.

Memiş şunları dile getirdi: “Sağlık alanında yaşanan bu denli gelişmeye rağmen şiddet olaylarına şahit oluyoruz. Bu noktada biraz reformist davranmamız gerekiyor. Şiddeti uygulayanlara cezalar daha da artırılmalı. Her hekimin başına bir güvenlikçi verme şansımız yok. Bu noktada toplumsal bir algı oluşturmamız lazım. Cumhurbaşkanımız buna öncülük edebilir.”