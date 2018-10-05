0553 313 94 23

Sağlıkta şiddeti toplum çözebilir

Sağlık çalışanlarını hedef alan şiddet olaylarıyla ilgili Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, açıklamalarda bulundu.

05 Ekim 2018 Cuma 14:03
Sağlıkta şiddeti toplum çözebilir

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

İstanbul Bahçelievler’de özel hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman’ın vefatının ardından saldırı sonucu öldürülen doktor sayısı 5’e yükseldi.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, toplumsal algı ve empatiye vurgu yaptı.

Memiş şunları dile getirdi: “Sağlık alanında yaşanan bu denli gelişmeye rağmen şiddet olaylarına şahit oluyoruz. Bu noktada biraz reformist davranmamız gerekiyor. Şiddeti uygulayanlara cezalar daha da artırılmalı. Her hekimin başına bir güvenlikçi verme şansımız yok. Bu noktada toplumsal bir algı oluşturmamız lazım. Cumhurbaşkanımız buna öncülük edebilir.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 14:03
  1. İstanbul
  2. Fikret Hacıosman
  3. Metin Memiş
  4. Sağlık-Sen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı
    1. MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden..
    2. Mardin'de terör operasyonu! 13 zanlı..
    3. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    4. Bayraktar'dan ATAK ve İHA açıklaması!
    5. “Ben doktorum, akılcıyım... Ama duada..
    6. Mikroplar mikrodalga fırınlarla dalga..
    7. Kalkınma Bankası lokomotif rol..
    8. 'Tosuncuk' gitti yöntemi kaldı!
    9. UEFA cezayı kesti! 1 maç saha kapatma...
    10. 2'si sözde lider 68 terörist öldürüldü
    11. Fırsatçılar denetimle köşeye sıkıştı
    12. ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı..
    13. Darbe sanığı komutan 15 Temmuz'da..
    14. Terör devleti İsrail bunu da yaptı!
    15. Şimdi de kız arkadaşını suçladı!
    16. Mustafa Sarıgül'ü üzecek haber! 2..
    17. Avrupa Birliği Arnavutluk ile..
    18. 13 yaşındaki çocuk babasını uyurken..
    19. CHP'den hükümete komik teklif: Biz..
    20. Bizi İsrail marşlarıyla büyüttüler!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı