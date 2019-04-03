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Sağlıkta ’Şiddete yeter’ diyerek iş bıraktılar

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının artmasına tepki gösteren Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları Manisa’da bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:04
Sağlıkta ’Şiddete yeter’ diyerek iş bıraktılar

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının artmasına tepki gösteren Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları Manisa’da bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Acil sağlık hizmetleri dışındaki tüm sendika üyeleri iş bırakma eylemine destek vererek sağlıktaki şiddetin artık sona ermesini diledi.


İzmir’in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen Sağlık-Sen üyesi Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşının 9-10 kişilik bir grup tarafından darp edilmesine tepkiler artarak devam ediyor.


Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına tepki gösteren Türk Sağlık Sen Genel merkezi ’Sağlıkta şiddet son bulsun’ çağrısı yaparak bir günlük iş bırakma eylemine gitti. İş bırakma eyleminin yapıldığı hastanelerden biri olan Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkan Yardımcısı İrfan Çelikkanat, artık sağlıkta yaşanan şiddetin son bulması gerektiğini, şiddet uygulayan hatta uygulamaya kalkanlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.


Tüm Türkiye’de acil sağlık hizmetleri dışında bir günlük iş bırakma eylemine gittiklerini kaydeden Çelikkanat, "İzmir’in Bornova ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde hasta ve hasta yakınları tarafından kalabalık bir grubun bilinçli olarak aile hekimine karşı yapılan saldırıyı kınamak, sağlıkta yaşanan bu şiddetlerin artık son bulması ve bu denli kişilere yasal cezaların verilmesini amaç ederek bugün Türkiye genelinde Türk Sağlık Sen olarak iş bırakma eylemi yapmaktayız. İş yerlerine gelirken acaba bugün kim darp görecek korkusu ile işlerini yapmaya çalışan sağlık çalışanları olarak bu duruma acil önlem alınmasını istemekteyiz. Bu neticede Türk Sağlık Sen olarak yaşanan tüm şiddet olaylarını kınıyor, görevi başında şehit düşen sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Türk Sağlık Sen’in temel ilkesi ’Mutlu çalışan mutlu Türkiye’dir. Bunu her platformda dile getiriyoruz. Bizler çalışma ortamlarımızda ne kadar mutlu olursak hasta ve çalışan memnuniyeti o kadar artacaktır. Biz çalışanlar olarak bunun bilincindeyiz. Ancak vatandaşlarımızdan da bizlerin insan olduğunu bir kez daha hatırlamalarını istiyoruz. Yasal mevzuat gereğince yazılmayan raporlar, hastalığın tedavisine yönelik değil de hastanın isteğine göre yazılmayan ilaçlar, hastanın kendisinin gelip tedavi olması gerektiği halde ısmarlama talep edilen ilaçlar, bir başkasının kimliği ile tedavi olmayı ısrar etmek, hasta hakkı değildir. Bu durum sağlık çalışanlarına saldırma hakkını kimseye vermemektedir" dedi.


Çelikkanat açıklamasında geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nde bir öğretmene öğrencisi tarafından yapılan bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmenin ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.


Şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni eden Çelikkanat açıklamasını şöyle tamamladı:


"Buradan bir kez daha hükümete sesleniyoruz. Şiddet uygulayan hatta şiddet uygulamaya çalışan kişilere caydırıcı cezaların verilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın da artık daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Buradan şiddete uğrayan tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz."

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:04
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