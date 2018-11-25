Sağlıkta şiddet hakkında önemli açıklama! 'Artık karakolda serbest kalmayacak'

İlaç ve tıbbi malzemede yerli üretim politikaları, şehir hastaneleri ve sağlık yatırımlarındaki son durum ne? Bakanlığın sağlıklı yaşam kültürü çalışmalarında neler var? Sağlık turizminde Türkiye'nin yeri nerede?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sağlık çalışanlarının çok önemsediği yıpranma payı söz konusuydu. Son düzenlemeyle birlikte o da yürürlüğe girmiş oldu. Sağlık çalışanlarımızın çok önemli olduğunu, onların memnuniyetinin önemli olduğunu bilerek çalışmalarımızı yaptık. Şiddet konusu da çok önemli bir madde.

Şiddet kabul edilemez bir durum. Şiddet konusuyla ilgili son 4 yılın istatistiklerine baktığımızda günlük 10-11 fiziksel şiddet olduğu, sözlü şiddet bunun 3 katı kadar olduğu bir dönemdeyiz. Bu konuyla iligli bir düzenlemenin gerekliliği gündemdeydi, bir düzenleme yapılması gerekiyordu.

Temelde toplumsal bilinçlendirmenin olmadı gerektiği kanaatindeyim. Fiziksel şartların daha da düzeltili olması gerektiğini düşünüyorum. Çalışanlarımızın yorgunluğunu, yüklerinin azaltılması gerektiğini düşünüyorum. En son olarak asayiş tedbirinin devreye girmesi gerekebilir.

Şiddet uygulayan karakolda serbest bırakılamayacak

Herhangi bir şiddet olayında şikayete konu olmadan, yani kamu davası gibi yakalanması düşünülüyor. Eskiden yakalandığında serbest bırakılıyordu. Artık karakoldan serbest bırakılmayıp, mahkemeye sevk edilecek. Karakolda serbest bırakılamayacak.

Bizim sahada gördüğümüz konu cezaların ötelendiği, paraya çevrildiği olayları çok görüyoruz. Şimdilik bu konuda bir düzenleme yok. Ancak bu konuda adalet sisteminde genel bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bu olayı da yer yer gündeme getirmeye çalışıyoruz.

Şehir hastaneleri üniversiteler hastanesi olacak

Kanun tasarısında çok gündeme gelmedi. Bundan sonraki dönemde birden fazla üniversite ile işbirliği ile birlikte kullanım protokolü yapabiliyor olacak. Birçok markalaşmış ünversitelerimizle işbirliği yapabiliyor olacak. Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi haline getirecek yapıyı kurmuş olacağız. Özellikle üniversitelerle işbirliği içinde çalışılacak ve birlikte kullanım sağlanacak.

Hiçbir bakanlık, borç üstlenim anlaşması imzalamamıştır

Şehir hastanelerinde hasta garantisi konusunda yanlış kanılar var. Buradan çok net ifade ediyorum. Şehir hastanelerinde ne Sağlık Bakanlığı ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde borç üstlenim anlaşması imzalamamıştır. Şehir hastanelerinde muayene veya poliklinik hizmetlerin de ne de ameliyat doluluk oranında ne yatak doluluk oranında ne hasta sayısında herhangi bir garanti yoktur. Çok net bir şekilde ifade ediyorum.

Peki olan nedir? Görüntüleme ve laboratuar hizmetlerinde ilk yüzde 70'e yüzde 40'a indirim alıyoruz.