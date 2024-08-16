Sağlıkta istismar son buluyor! Bakan Memişoğlu’ndan sert tedbirler

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görev değişimini ve yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun ilk açıklamalarını değerlendirdi. Pazarcı, Memişoğlu'nun sağlık sisteminde yapılacak revizyonlara ve özel hastanelerle ilgili düzenlemelere dikkat çektiğine işaret etti. Emin Pazarcı, şunları kaydetti:

"Sağlıkta bir bayrak değişimi yaşandı. Fahrettin Koca gitti. Yerine Kemal Memişoğlu geldi. Önce hakkını teslim edelim, Fahrettin Bey, büyük hizmetler yaptı. Özellikle pandemi döneminde gösterdiği performans ve koşuşturma unutulmaz.

Memişoğlu da iyi başladı. Cep telefonunu ve mail adresini verdi. Kendisini 24 saat arayabileceğimizi söyleyip "Sizden yardım bekliyorum, gerekirse uyarın beni" dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, dün medyanın Ankara temsilcilerini kabul etti. Bu bir tanışma toplantısıydı ve genel olarak meselelere nasıl baktığını ve izleyeceği yönetim şeklini anlattı...

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Öncelikle sağlık alt yapımıza temas etti. İyi durumda bulunduğumuzun, "dünyaya örnek olacak" bir alt yapıya sahip olduğumuzun altını çizdi. "Şehir hastaneleri bizim medarı iftiharımız" ifadesini kullandı. Hedefinin ise, sadece hizmet veren değil, bilim ve teknoloji alanında da öne çıkan bir sağlık sistemi olduğundan bahsetti. Öyle görünüyor ki, önümüzdeki dönem şehir hastanelerinde bazı revizyonlar yapılacak, bilginin de öne çıkacağı alanlar olarak planlanacak.

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Bakan Memişoğlu'na sorular, sorduk, sohbet ettik...

Kendisine özel hastanelerle ilgili şikâyetleri aktaran arkadaşlarımız oldu. Memişoğlu, "Sağlık bir kamu hizmetidir" dedi:

-Yapılan işlemlerin kamuda da özelde de aynı olması gerekir. Mağdur insan üzerinden ticaret yapılmaz. Derman arayan insanların duyguları üzerinden para kazanmak doğru değildir. Yapılan işlemlerin kamuda da özelde de aynı olması lazım. Farklı bir işlem yapılıyorsa, denetlenir ve cezalandırılır.

Ardından ekledi:

-Özel hastaneler de büyüsün. Ama bunu ticari bir iş olarak görmesin. Üniversite hastaneleri de gelişsin, bizi onlar yetiştiriyor. Bunların hepsi milletin.

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SMA'lı çocuklar var. İçimiz parçalanıyor. Sosyal medyada kampanyalar düzenleniyor. "Nedir bu konu, işin aslı ne?" diye sorduk...

Memişoğlu, "Devlet, aslında onlara yararı varsa ilaçlarını karşılıyor" cevabını verdi. Bu konuda bir çalışma yapıldığını bizlerle paylaştı:

-Çocukların mağduriyetleri üzerinden yapılıyor bu kampanyalar. Bu yardım kampanyalarının o çocuklara ne kadar faydası oldu, bilen var mı? Biz bunu araştırıyoruz ve sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız.

Bir başka konu ise, ülke nüfusunun yaşlanması...

Kemal Memişoğlu, "Nüfus yaşlanmıyor, aslında azalıyor" değerlendirmesini yaptı. İlgili bakanlıkların üzerinde çalışıp, bir eylem planı hazırlamaları gereğine işaret etti.

Ve sezeryan...

Sağlık Bakanı bu konuda dertli: "Anne sezeryan istiyor. Ama bu, çocuğun üzerinde hangi etkiler bırakıyor. Çocuğu da düşünmek ve normal doğumu artırmak lazım" dedi.

Sohbet sırasında gördük ki, hepimizi rahatsız eden, garip gelen konular Bakan'ın da dikkatini çekmiş. Aynen şunu söyledi:

"Hayatı başarısızlıklarla dolu birisi 'yaşam koçu' diye ortaya çıkıyor. Hayatında doğum yapmamış ve doğum görmemiş biri, kendini 'doğum koçu' diye tanıtıyor."

Belli ki yeni dönemde bu konulara da el atılacak.

En önemlisi de "Sağlık tehlikeli bir alan" diyen Bakan, "Söz veriyorum, istismarını yapanlarla mücadele edeceğim" ifadesini kullandı. Aldık sözü, izleyeceğiz..."