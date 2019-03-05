Sağlıkta büyük anlaşma

Büyük Anadolu Hastaneleri, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Türk-İş) bağlı 16 sendika ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında sendika üyeleri ve birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastaneleri sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.

Büyük Anadolu Hastanesi kamu, kurum ve kuruluşlarla olan kurumsal sağlık anlaşmalarına devam ediyor. Bu anlamda Türk-İş Konfederasyonu İl Temsilcisi ve Yol-İş Sendikası 1 Nolu Samsun Şube Başkanı Şaban Çılgın, Yol-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı İbrahim Uzun, Sağlık-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı İrfan Kalyoncu, Türk Metal Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Yusuf Kurd, Güvenlik-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Soner Donat, Tes-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Gökay Özdal, Türk Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Fati Köymen, Türkiye Belediye-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı İlyas Yiğit, Tarım-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Basri Uslu, Tek Gıda-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Caner Erkoç, Şeker-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Sinan Türe, Haber-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Davut Çavuş, Harb-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Erdal Çavuş, Demiryol-İş Samsun Şubesi Başkanı Zeki Seyhan, Bass Banka-Sigorta-Sendikası Samsun Şube Başkanı Mehmet Akyüz, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen düzenlenen kurumsal sözleşme imza töreninde bir araya geldi.







Sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanacaklar

Sözleşme imzalayan sendika başkanları imza töreninde yaptıkları konuşmada, “Sağlık alanında verdiği hizmetlerle Samsun’da öncü isim olan Büyük Anadolu Hastaneleri ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladık. Yapılan anlaşmayla birlikte sendika üyelerimiz ve birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastanelerinden sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecektir. 16 sendika başkanı olarak bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.







“Bu büyük aileye hizmet vermekten ötürü mutluluk duyuyoruz”

Hasta odaklı ve kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösterdiklerini ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ise, "Kurum anlaşmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Samsun’da yaklaşık 25 bin üyesi bulunan Türk-İş Konfederasyonuna bağlı 16 sendika ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladık. Daha kaliteli hizmet ve daha memnun hasta hedefiyle hareket eden Büyük Anadolu Hastaneleri tıpta yeni bilgi ve uygulamaları yakından takip ederek modern teknolojinin son gelişmelerini bünyesinde barındırmaktadır. İnsan sağlığını her şeyin üstünde gören hastanemiz kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle kurumsal sağlık anlaşması yaparak hastanemizin sunmuş olduğu imkanlardan daha fazla alana yayabilmek adına gerçekleştirmektedir. Bizde bu büyük aileye hizmet vermekten ötürü mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.