Sağlıklı ve güçlü saçların formülü karpuzda

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Hekimi Yegane Özcan, karpuzun içeriğindeki A ve C vitamininin kuru ve kırılgan saçları nemlendirerek canlılık kattığını belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Hekimi Yegane Özcan, yazın en güzel meyvelerinden olan vitamin ve besin deposu karpuzun sadece lezzetli bir besin değil aynı zamanda güzelliğin anahtarı olduğunu aktardı.

Karpuzun içeriğindeki A vitaminin cildi ve saçı nemli tutmaya yardımcı olduğunu ve cildi sıkı tutan yeni kolajen, elastin hücrelerinin sağlıklı büyümesini desteklediğini bildiren Özcan, 'Bir fincan karpuz günlük A vitamini değerinin neredeyse dörtte birini içerir. C vitamini saçın sağlıklı büyümesi için gerekli olan kolajen sentezini artırarak, kafa derisindeki kan dolaşımını iyileştirir ve kuru ve kırılgan saçlardan kurtarır.' ifadelerini kullandı.

Su ve lif içeriği yüksek bir meyve olarak bilinen karpuzun vitamin ve mineral deposu olduğunu aktaran Özcan, şunları kaydetti:

'Karpuz başta anemi, damar sertliği, hipertansiyon, karaciğer hastalığı, safra kesesi-idrar yolu taşları, artrit, GUT ve obezite için faydalıdır. A, B vitaminleri (B1, B2, B6, B9 ve PP), C, E, magnezyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve sodyum içerir. Karpuzun suyu sindirim, dolaşım ve sinir sistemlerinin iyi çalışmasını sağlar, karaciğeri ve böbrekleri toksinlerden temizler. Gut riskini azaltır, cildi ve gastrointestinal sistemin işleyişini iyileştirir. Fazla kilolardan kurtulmak isteyenlere önerilir. Suyu vücuttan hızla uzaklaştırır, tokluk hissi verir ve en düşük kalorili gıdalardan biridir.'

- '2 yaşın altındaki çocuklar tüketmemeli'

Homeopati Hekimi Yegane Özcan, karpuzdaki yüksek likopenin hücreleri hasardan koruyarak kalp hastalığı riskini azalttığını vurguladı.

Özcan, karpuzun faydaları hakkında şu bilgileri verdi:'

'Kolesterol birikintilerinin neden olduğu kalp hastalığının gelişimi diyete karpuz dahil edilerek önlenebilir. Meyvedeki fazlaca miktarda magnezyum, diğer faydalı maddelerin (kalsiyum, sodyum, potasyum) emilimini sağlar. İç organlar, özellikle kalp için de yararlıdır. Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Likopen sayesinde karpuzun antienflamatuar ve antioksidan etkileri vardır. İkincisi yaşlanma sürecini yavaşlatır. Likopen kan pıhtılarını azaltır, damar sağlığını destekler ve osteoporoz (iskelet hastalığı) riskini azaltır. Kan serumunda ve yağ dokusunda ne kadar fazla likopen varsa, ateroskleroz (büyük kan damarlarında hasar) ve kanser geliştirme olasılığı o kadar düşüktür.'

ABD'deki bilim insanlarının karpuz suyunun kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu kanıtlayan bir araştırmaya imza attıklarını aktaran Özcan, şöyle devam etti:

'Kentucky ve Purdue Üniversitesinden bilim adamları, sitrülin içeren karpuz suyunun kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu kanıtladı. Sitrülinin bir başka yararlı özelliği ise ruh halini iyileştirme özelliğidir. Ayrıca karpuz, kronik iltihabı azaltmaya yardımcı olan kolin içerir. Antrenmandan sonra kas ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Sinir sisteminin normal işleyişini destekler, tahriş olmuş sinirleri yatıştırır. Hipertansiyonu düşürmeye yardımcı olur.'

Aşırı karpuz tüketimin yan etkilerinin olabileceğinin altını çizen Özcan, 'Şeker hastaları dikkatli olmalı. Hamile kadınlar, karpuz tüketimine bağlı şişkinlik yaşayabileceklerinden dolayı az miktarda tüketmeli. Gıda alerjilerine çok sık neden olabileceğinden 2 yaşın altındaki çocuklar tüketmemeli.' ifadelerini kullandı.