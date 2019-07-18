Sağlıklı, uzun ve dolgun kirpiklere sahip olmak çok kolay

Kirpiklerin uzun ve dolgun olması birçok kadının istediği bir durumdur. Daha sağlıklı ve uzun kirpikler için yapılması gereken aslında çok basittir.

Kirpiklerinizi her akşam düzenli olarak temiz bir fırçayla fırçalayın. Kan dolaşımını harekete geçiren bu olya, kirpiklerinizin çoğalmasını sağlayacaktır.

Eğer kirpik diplerinizde iltihap varsa, büyüme ve çoğalma sorunu buradan kaynaklanıyor olabilir. Doğal olan her şeyde fayda vardır. Bu nedenle papatya çayını gözlerinize uygulayarak, hem iltihaptan kurtulabilir hem de dökülme sorununua dur diyebilirsiniz.

Hiçbir sorun olmamasına rağmen kirpikleriniz uzamıyorsa; tatlı badem, doğal zeytinyağı ve e vitamini kapsüllerini düzenli olarak kullanın. Yağları yeteri miktarda sürdükten sonra parmaklarınızla, çıkış yönüne doğru, ovalayıp masaj yaparak ekstra etki sağlayabilirsiniz.

Kirpik bakımı hakkında bilinen yanlışlar

Bilinenin aksine, vazelin hiçbir yarara sahip değildir ve kirpikleri uzatmaz. Hatta vazelin damıtılmış petrolden elde edilir. Dolayısıyla cilde hiçbir fayda sağlamaz.

Aynı şekilde her alanda kullanılan hindistan cevizi yağı, birçok ciltte ters reaksiyon verebilir. Hindistan cevizi yağının direkt olarak yüze temas etmesi, her kişide uygun bir davranış değildir. Gözenekleri tıkayacağı gibi, arpacık oluşumuna da sebebiyet verebilir.

Cildinizde bir kere denediğiniz ürünler, reaksiyon veriyorsa, o ürüne ikinci bir şans vermeyin. Devamında bir ihtimal vücut alışsa da, farklı tepkimelerle sorun çıkabilir.