0553 313 94 23

Sağlıklı, uzun ve dolgun kirpiklere sahip olmak çok kolay

Kirpiklerinizdeki sorunun kaynağını biliyor musunuz? Belki de yanlış bir bakım rutini içerisindesiniz. İşte sizler için hazırladığımız sağlıklı ve dolgun kirpiklere ulaşmanın sırları...

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:24
Sağlıklı, uzun ve dolgun kirpiklere sahip olmak çok kolay

Kirpiklerin uzun ve dolgun olması birçok kadının istediği bir durumdur. Daha sağlıklı ve uzun kirpikler için yapılması gereken aslında çok basittir.

Kirpiklerinizi her akşam düzenli olarak temiz bir fırçayla fırçalayın. Kan dolaşımını harekete geçiren bu olya, kirpiklerinizin çoğalmasını sağlayacaktır.

 Eğer kirpik diplerinizde iltihap varsa, büyüme ve çoğalma sorunu buradan kaynaklanıyor olabilir. Doğal olan her şeyde fayda vardır. Bu nedenle papatya çayını gözlerinize uygulayarak, hem iltihaptan kurtulabilir hem de dökülme sorununua dur diyebilirsiniz.

Hiçbir sorun olmamasına rağmen kirpikleriniz uzamıyorsa; tatlı badem, doğal zeytinyağı ve e vitamini kapsüllerini düzenli olarak kullanın. Yağları yeteri miktarda sürdükten sonra parmaklarınızla, çıkış yönüne doğru, ovalayıp masaj yaparak ekstra etki sağlayabilirsiniz.

Kirpik bakımı hakkında bilinen yanlışlar

dolgun sağlıklı ve uzun kirpiklerin reçetesi

Bilinenin aksine, vazelin hiçbir yarara sahip değildir ve kirpikleri uzatmaz. Hatta vazelin damıtılmış petrolden elde edilir. Dolayısıyla cilde hiçbir fayda sağlamaz.

Aynı şekilde her alanda kullanılan hindistan cevizi yağı, birçok ciltte ters reaksiyon verebilir. Hindistan cevizi yağının direkt olarak yüze temas etmesi, her kişide uygun bir davranış değildir. Gözenekleri tıkayacağı gibi, arpacık oluşumuna da sebebiyet verebilir.

Cildinizde bir kere denediğiniz ürünler, reaksiyon veriyorsa, o ürüne ikinci bir şans vermeyin. Devamında bir ihtimal vücut alışsa da, farklı tepkimelerle sorun çıkabilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:24
  1. uzun ve dolgun kirpikler
  2. sağlıklı kirpikler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş çürüğü oluşumuna dikkat
    1. Diş çürüğü oluşumuna dikkat
    2. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo..
    3. Lokman Gör Alanyaspor’da
    4. Türkerler VEPSAŞ sorunu çözdü
    5. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde..
    6. Mersin'de uyuşturucu satıcılarına..
    7. Rüya uçak Bali’de
    8. (Özel) Şişli’de kadın sürücünün küçük..
    9. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yazın..
    10. Sağlıklı, uzun ve dolgun kirpiklere..
    11. 3 boyutlu gülüş tasarımı mutluluk..
    12. İstanbul’da piyasaya sahte para sürmek..
    13. Borsa güne yatay başladı
    14. Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban..
    15. (Özel) İstanbul’da asker uğurlayan..
    16. Başkan Soyer, Kadifekale’de “üretici..
    17. Evlerinin su basmasını çaresizce..
    18. (Özel) Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
    19. Tarım ve ormancılığın yol haritası..
    20. Jean Michael Seri, İstanbul’a geldi
    21. Büyükşehir ekipleri, Kaleburcu..
    22. "Elektronik sigara yasaklanmalı"
    23. Uyuşturucuya tutuklama
    24. Otobüs faciasında dikkat çeken detay!..
    25. Mobese kameralarını çalmak isteyen..
    26. Vali Akbıyık, cami ve inşaatları..
    27. Sivas’ta vaşak görüntülendi
    28. (Özel) E-5’te motosiklet ile minibüs..
    29. 'Faiz oranlarının düşmesine tüm..
    30. Morhipo.com ve Regal iş birliğiyle..
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’