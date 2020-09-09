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Yerel Sağlıklı suya engel yok
Yerel

Sağlıklı suya engel yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ihtiyacı yılın 210 günü tankerlerle taşıma yapılarak karşılanan Büyükorhan’ın Mazlumlar Mahallesi’ni sağlıklı suya kavuşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:56:00 -
Sağlıklı suya engel yok

Mazlumlar’a getirilen içme suyunun hayırlı olması dileğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 1058 mahallesinde yaşanan tüm sıkıntıları bertaraf edene kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Ericek ve Geynik’in ardından Mazlumlar

Ulaşımdan altyapıya, tarihi mirastan çevreye kadar kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de hayat standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Ericek ve Geynik mahallelerinin ardından Büyükorhan’da bir mahallede daha yaşanan içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırdı. Su ihtiyacını kış aylarında aldığı yağışlarla karşılayan ancak yeterli kaynak olmadığı için yılın 270 günü tankerlerle içme suyu taşınan Mazlumlar Mahallesi’ndeki sıkıntı, BUSKİ’nin yatırımıyla çözüme kavuştu. Toplam nüfusu yaklaşık 500 kişi olan ancak yaz ayları ve tatillerde nüfusu 2000’leri bulan mahallenin sıkıntısının giderilmesi amacıyla 8 kilometrelik içme suyu hattı yapıldı. Canla başla faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi’nin bu yatırımı, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

8 kilometrelik hat inşa edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Mazlumlar Mahallesi’ndeki yatırımın hayırlı olması dileğinde bulundu. Mazlumlar’ın ilçenin en fazla nüfusa sahip ikinci büyük mahallesi olduğun kaydeden Başkan Aktaş, Balıkesir-Dursunbey sınırında yer alan 500 nüfuslu mahallenin yaz aylarında 2000 kadar kişiye ev sahipliği yaptığını ifade etti. Daha önce Ericek ve Geynik mahallelerinde yaşanan problemi ortadan kaldırdıklarını, şimdi de ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Mazlumlar Mahallesi’nde benzer bir durumu çözüme kavuşturduklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Yılın 210 günü tankerle su taşınarak içme suyu ihtiyacı karşılanan Mazlumlar’ın sıkıntısını gidermek için 8 kilometrelik hat inşa edildi. Yapılan çalışmayla birlikte taşınan içme suyu, yeni yapılan 200 tonluk mahalle deposuna ulaştırılmış ve tankerle su taşıma işi sona erdirilmiştir” dedi.

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