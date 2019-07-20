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Sağlıklı kilo almaya yardımcı bitki çayları ve püf noktaları

Kilo birçok kişi için problem olabilir. Bir de bu "kilo alamama" sorunuysa, kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Genel olarak kilo vermeye çalışan kişilerin varlığı ve kilo alamamanın sorun olmadığını düşünen bir çevreyle, psikolojik bir baskı altındada olabilirsiniz. Fakat bu da bir problemdir ve aşılması gerekir.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:00
Sağlıklı kilo almaya yardımcı bitki çayları ve püf noktaları

 

Belirli sebeplerden dolayı, kilonuzu beğenmiyor olabilirsiniz. Birçok kişi kilo vermeye çalışırken, zayıflamaya çalışmak bir suç değildir. Çevrenizden gelen tepkilere kulak vermeden, sağlığınız için birkaç kilo almaya çalışabilirsiniz.

Çünkü çok zayıf kişilerde, kansızlık, halsizlik, baş dönmesi ve enerji kaybı meydana gelebilir. Bu semptomların dışında farklı hastalıklar da beraberinde gelebilir. Dolayısıyla kişinin kendini iyi hissettiği ideal kiloda olması gerekir. 

Kadınlar için; boyunuzun 10 birim altındaki sayı kadar kilonuzun olması ideal sayılabilir.

Erkekler için; boyunuzun 5 birim altındaki sayı kadar kilonuzun olması ideal sayılabilir.

Bazı insanlar neden kilo alamaz?

  • Bazı kişiler, taşıdıkları genetik faktörler dolayısıyla, yemek yemeye başladıktan sonra salgılanan tokluk hissiyle, yemeği yarıda kesebilirler.
  • Metabolizması aşırı hızlı olan kişiler, dinlendikleri esnada bile yağ yakma özelliğine sahiptir. 
  • Aşırı aktif ve yerinde duramayan kişilerin, çok yemek yeseler dahi, yakma durumları söz konusu olabilir.
  • Besin emiliminde zorluk çekilebilir.
  • Çeşitli hastalıklar sebebiyle kilo alması güç halde olabilir.

Sağlıklı kilo almak için tüketilecek bitki çayları

-Çemen otu: Östrojen hormonu ile benzer özellikler taşdığı için, çayının demlenip içilmesi, eksiklikleri tamamlamaya yardımcı olacaktır.

-Karahindiba: Günde 2-3 defa içebileceğiniz bu çay, sindirim enzimlerini artırırken, safranın salgılarına destek olur. Aşırı iştah açma özelliği de mevcuttur.

-Kantaron: Genelde güçten düşülen hastalıklar sonrasında, aniden toparlanmak için kullanılır. İştah açma ve besin emilimini hızlandırma gibi özelliklere sahiptir.

Düzenli beslenme rutini, sağlıklı besinler ve yanlarında tükettiğiniz bu çeşitli çaylarla kısa sürede istediğiniz birkaç kiloyu alabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:02
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