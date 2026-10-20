Sağlıklı kentlerin sürdürülebilir geleceği Gaziantep'te şekillendi

16-17 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve yerel yönetimleri çevre gündemi etrafında buluşturan zirve, uzman isimlerin sunumları ve ödül töreniyle sona erdi.

Açılışında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve

Sağlıklı Kentler Birlik Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Gaziantep Vali Yardımcısı Oktay Kaya'nın yer aldığı programda, kentlerde döngüsel ekonomi, atıkların yönetimi ve bu projelere yönelik finansman kaynakları üç farklı oturumda derinlemesine incelendi.

UZMANLARDAN DÖNGÜSEL EKONOMİ VE FARKINDALIK VURGUSU

Zirvenin bilimsel ayağını oluşturan panellerin ilkinde atık azaltımı ve kaynakların doğru kullanımına odaklanıldı. Prof. Dr. Feza Örüç’ün yönettiği bu oturumda Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Prof. Dr. Güray Çelik ve Doç. Dr. Özge Kozal çevresel sürdürülebilirliği kaynak verimliliği üzerinden değerlendirdi.

Atık yönetiminin toplumsal boyutu ise Prof. Dr. Hülya Yüksel moderatörlüğündeki ikinci panelde tartışıldı. Bu bölümde Prof. Dr. Meftune Özbakır Umut, İZDOĞA Genel Müdürü Yücel Kar ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Ayşegül Tekerekoğlu, yerel uygulamaların toplumsal farkındalığa ve kalıcı davranış değişikliğine olan etkilerini katılımcılarla paylaştı.

YEŞİL YATIRIMLAR İÇİN FİNANSMAN YOLLARI ARANDI

Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için gereken ekonomik adımlar ise Prof. Dr. Funda Barbaros’un yönettiği son oturumda masaya yatırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Harun Topçu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ertürk, İller Bankası Uluslararası Operasyonlar Daire Başkanı Gamze Aslan ve İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu, atık yönetimi projelerinin finansman modelleri ve fırsatları hakkında önemli bilgiler aktardı.

BAŞARILI UYGULAMALAR ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRILDI

Etkinliğin son gününde gerçekleştirilen 46. Olağan Meclis Toplantısı'nın ardından "En İyi Uygulama Yarışması"nda dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi. Kazananlar ödüllerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ve Genel Sekreter Abdullah Aksoy’un elinden aldı.