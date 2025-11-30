Selma Savcı Giriş Tarihi: Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor
Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de sağlıklı yiyecekler... Uzman isim merak uyandıran sorunun cevabını tek tek verdi ve sağlığımızda artık yeni bir sayfa açmanın vakti geldi. Şişkinlik, mide-bağırsak sisteminin en sık şikayetlerinden biridir. Üstelik sadece rahatsızlık vermekle kalmaz; enerjinizi düşürür, motivasyonunuzu bozar, huzurunuzu kaçırır ve spor performansınızdan uyku kalitenize kadar birçok alanı etkiler. İşte madde madde sağlığımıza etki eden o besin grupları...