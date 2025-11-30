  • İSTANBUL
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de sağlıklı yiyecekler... Uzman isim merak uyandıran sorunun cevabını tek tek verdi ve sağlığımızda artık yeni bir sayfa açmanın vakti geldi. Şişkinlik, mide-bağırsak sisteminin en sık şikayetlerinden biridir. Üstelik sadece rahatsızlık vermekle kalmaz; enerjinizi düşürür, motivasyonunuzu bozar, huzurunuzu kaçırır ve spor performansınızdan uyku kalitenize kadar birçok alanı etkiler. İşte madde madde sağlığımıza etki eden o besin grupları...

#1
Foto - Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

1-İşlenmiş gıdalar Raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan früktoz ve laktoz gibi sentetik bileşenler bağırsaklarda gaz oluşumuna neden olabilir.

#2
Foto - Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

2-Paketli atıştırmalıklar İçeriğindeki yapay şeker, tatlandırıcı, katkı maddeleri ve tuz birleşince gaz, ödem ve şişkinlik kaçınılmaz hale gelir.

#3
Foto - Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

3-Kızartmalar ve yağlı yemekler Yağ sindirimi yavaşlattığı için mide doluluk hissini artırır. Yemeklerin midede uzun süre kalması şişkinlik ve gaz şikayetlerini tetikleyebilir.

#4
Foto - Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

4-Gazlı içecekler Maden suyu hariç, özellikle kola ve aromalı gazlı içecekler bağırsaklarda hava hapsine neden olarak şişkinlik oluşturur.

#5
Foto - Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

5-Tatlandırıcılar (sorbitol, mannitol, xylitol vb.) “Sugar-free” ya da “şekersiz” ibaresi taşıyan birçok üründe tatlandırıcı bulunur ve bu da gizli şişkinlik nedenlerinden biridir. Tatlandırıcılar mide ve ince bağırsaktan sindirilmeden kalın bağırsağa geçer. Burada bakteriler tarafından parçalanarak gaz oluştururlar. Sakızlar, şekerlemeler, reçeller, bitki çayları ve hatta diş macunları tatlandırıcı içerebilir. Gaz sorunu yaşayan bireylerin bunlardan uzak durması faydalıdır.

#6
Foto - Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

6-Gluten içeren besinler Tıpkı laktoz intoleransı gibi, glüten hassasiyeti de yaygın görülmektedir. Bulgur, ekmek, börek, hamur işi tatlı gibi yiyecekler tüketildiğinde yoğun karın ağrısı ve şişkinlik yaşanıyorsa, glutenden uzak durulmalıdır. Hassasiyet olmasa bile yoğun glüten tüketimi, herkeste şişkinlik yaratabilir.

#7
Foto - Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

7-Süt ve süt ürünleri Laktoz intoleransı son yıllarda pek çok kişide görülmektedir. Bu durumda süt ve süt ürünleri tüketildiğinde gaz, ishal, kramp ve karın ağrısı oluşabilir. Laktozsuz süt, yoğurt ve kefir tercih edilebilir; ayrıca laktaz enzimi desteği alınabilir.

#8
Foto - Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

8-Soğan – sarımsak Fruktan içeriği nedeniyle hassas bağırsaklarda şişkinlik yaratabilir. Çiğ hali daha çok etkiler; bu yüzden pişmiş olarak tercih edilmelidir.

#9
Foto - Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

9-Lahana, karnabahar, turp, brokoli, brüksel lahanası gibi lahanagiller/turpgiller Bu besinler çok sağlıklı olmasına rağmen sülfür içeriğinin yüksek olması nedeniyle birçok kişide gaz yapabilir. Çiğ tüketmek yerine haşladıktan sonra pişirmek gaz etkisini azaltır. Ancak yine de rahatsız ediyorsa, sık tüketmemeye özen gösterilmelidir.

#10
Foto - Uzak durmanız gereken 10 yiyecek: Tehlikeye karşı bir an önce siz hemen önlem alın! Adeta zehir saçıyor

10-Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller Baklagillerin gaz yapmasının sebebi; lif ve oligosakkaritler (özellikle rafinoz ve stakiyoz) adlı kompleks karbonhidratların sindirilmesinin zor olmasından kaynaklanır. Bu nedenle baklagilleri suda bekletmek, süzmek ve daha sonra haşlamak; haşlama suyuna kimyon eklemek gaz yapmasını önlemeye yardımcı olur.

