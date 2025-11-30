  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Fırtına Marmara’da feribot seferlerini vurdu! 2 gün sefer yapılamayacak
Yerel

Fırtına Marmara’da feribot seferlerini vurdu! 2 gün sefer yapılamayacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Fırtına Marmara’da feribot seferlerini vurdu! 2 gün sefer yapılamayacak

Güney Marmara'da görülmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve sağanak nedeniyle yarın ve 2 Aralık Salı günü bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Fırtına Marmara Denizi'nde feribot seferlerini vurdu. Güney Marmara'da görülmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve sağanak nedeniyle yarın ve 2 Aralık Salı günü bazı feribot seferleri yapılamayacak.

GESTAŞ AŞ, Güney Marmara-Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30 kalkışlı tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

2 Aralık Salı günü ise Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 kalkışlı seferler yapılamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23