Fırtına Marmara’da feribot seferlerini vurdu! 2 gün sefer yapılamayacak
Güney Marmara'da görülmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve sağanak nedeniyle yarın ve 2 Aralık Salı günü bazı feribot seferleri yapılamayacak.
Fırtına Marmara Denizi'nde feribot seferlerini vurdu. Güney Marmara'da görülmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve sağanak nedeniyle yarın ve 2 Aralık Salı günü bazı feribot seferleri yapılamayacak.
GESTAŞ AŞ, Güney Marmara-Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30 kalkışlı tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
2 Aralık Salı günü ise Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 kalkışlı seferler yapılamayacak.