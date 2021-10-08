Eskişehir Valiliği himayesinde, Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız’ın koordinesinde yürütülmekte olan Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) Destek Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kurum amirleri ve eşleri, AK Parti ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanları, muhtarlar ve eşleri, sağlık personeli, imamlar ve eşleri, Halk Eğitim Müdürlüğü personeli, okul müdürleri, rehber öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kanserde erken tanının önemine değinen AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, devletin in Mobil KETEM'lerle vatandaşların ayağına kadar hizmet getirdiğini belirterek, “AK Parti iktidarı olarak sağlıkta geldiğimiz nokta. Eskiden hastanelerde kuyruklarda beklerken, şimdi nerede olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın halkın ayağını getirilen sağlık hizmeti var. Sağlıklı yaşam, sağlıklı kadınlar, sağlıklı anneler için tüm AK Parti teşkilatını bu proje destek vermeye devam ediyorum. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum. 'Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı toplum' diyoruz. İnşallah sağlıklı kadın sayımızı artıracağız” diye konuştu.

Proje koordinatörü Uzm. Dr. Didem Ayyıldız ise Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde KETEM'lerin bulunduğunun altını çizdi. KETEM'lerde taramaların ücretsiz yapıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Hem kendimizi hem de yakınlarımızı kanser taraması için ikna etmeye çalışalım. Mobil KETEM Destek Projesi aslında sağlıklı yaşam projesidir. İçinde hareketin, sağlıklı beslenme konularının anlatıldığı, sağlıklı bir yaşam kültürünü tesis etmeye yönelik bir projedir. Halkımızın sağlık bilincini oluşturup, kendi sağlığının takipçisi olmasını istiyoruz. ‘Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı gelecek’ ilkesiyle bu projeyi oluşturduk. Çünkü kadın geçmişle gelecek arasında bir köprüdür. Kadını sağlıklı tutarsak aile de sağlıklı olur."