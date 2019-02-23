Sağlıklı doğum için anne adaylarına eğitim

Sağlık Bakanlığının 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan Gebe Okulu projesi Kırıkkale’de de hayata geçirildi. Okula müracaat eden anne adaylarının sağlıklı doğum yapabilmesi için görevliler tarafından eğitim veriliyor.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi bünyesinde anne adaylarını eğitmek amacıyla Gebe Okulu açıldı. Hastanenin kadın doğum polikliniğine gelen anne adayları, muayene sonrası doktor tavsiyesi ile Gebe Okuluna yönlendiriliyor. Anne adayının durumuna göre önce eğitim planı hazırlanarak kısa süreli ve uzun süreli eğitimler veriliyor. Gebe okuluna gelen anne adayları nefes egzersizleri, fiziksel hareketler, sağlıklı yaşam, psikolojik eğitimler, kişisel hijyen, bebek bakımı, emzirme teknikleri, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım eğitimleri ile gibi daha birçok konularda eğitim alıyor.

Gebe okulundan memnun kaldığını ifade eden anne adayı Yasemin Şansal, "Doğumdan korkan bir kişiydim. Şu anda doğumun risklerinden hiçbir zaman korkmuyorum. Allah’ın izniyle, aldığım eğitimle gayet memnunum. Gebe Okulumuzdan da memnunum. Normal doğumum olacak inşallah gebe okulu sayesinde" dedi.

Tavsiye üzerine okula geldiğini belirten anne adayı Eda Savaş, "Benim ikinci gebeliğim. Daha önce gitmedim, böyle bir okula geçmedim. Başladığını duyunca da katılmak istedim hemen. Tabii ki bana faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Gebe Okulunda tüm eğitimleri anlattıklarını kaydeden okulun görevli ebesi Zübeyde Bütünşahin, "Gebelik süreci, doğum süreci ve doğum ağrıları ile ilaçsız bir şekilde baş etme yöntemleri, doğum sonu dönem ve yeni doğan bakımı başlıklarında eğitim veriyoruz. Gebelere vermiş olduğumuz eğitimin amacı gebelerin korku, endişe, doğum ağrıları ile ilaçsız baş etme, gebelikte sağlıklı yaşam ve egzersiz şeklinde eğitimlerimizi göstererek gebelerimizin daha bilinçli gebe ve daha bilinçli anne adayları yetişmektir” şeklinde konuştu.

Gebeleri ilk önce gebelik süresince meydana gelen değişikliklere karşı uyumlu hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Gebe Okulu Fizyoterapisti Miraç İpek, "Biliyorsunuz ki gebelik süresi boyunca annede birçok değişiklik meydana geliyor. Hormonal olsun, fiziksel olsun. Biz daha çok fiziksel kısmında yer alıyoruz. Gebelerimize daha sağlıklı yaşam ve daha sağlıklı bir doğum için belirli egzersizlerimiz var belli dönemlerde" açıklamasında bulundu.

Gebe Okulunun Sağlık Bakanlığının 100 Günlük Eylem Planı doğrultusunda açıldığını ifade eden Hastane Başhekim Yardımcısı Gebe Okulu Sorumlusu Dr. Emel Yüksel, 10 Ocak tarihinde ruhsatı aldıklarını açıkladı. Gebe Okulunun yakın çevre illere de hizmet verdiğini kaydeden Yüksel şöyle konuştu:

"Gebelerimizin gebelik korkularından, bebeklerini büyütürken yaşayabilecekleri sorunlardan uzaklaşmaları açısından ve rahat doğum yapmaları için onlara yol gösterici bir kılavuz şeklindedir. Görev yapan ebe hanımlarımız var. Psikologumuz, diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz var. Bir ekip şeklinde onların gebelik öncesi planlamalarından başlayarak gebelikleri, gebelik sonrası süreci de kapsayacak şekliyle güzel bir eğitim programıyla onlara hizmet vermekteyiz."