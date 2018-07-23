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Sağlıklı detoks tarifleri

Sağlıklı şekilde kilo vermenize yardımcı olacak detoks suyu tarifleri yazımızda...

23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:57
Sağlıklı detoks tarifleri

Detoks suyu yapmak için harika nedenler var! Tatlı isteği ve aşırı iştahı kesiyor, ödem söktürmeye yardımcı oluyor, sağlıkla kilo vermeyi ve yağ yakmayı destekliyor. Detoks suyunda kullandığımız meyve, sebze ve baharatlar sayesinde saç ve cilt güzelliğini de olumlu etkiliyor. Öncelikle belirtelim: Detoks suyunda kaynar veya soğuk kullanmıyoruz; oda sıcaklığında yani normal ısıda su olacak. Detoks suyunu gün boyunca özellikle öğünlerden önce birer bardak olmak üzere içip bitirmelisiniz.

TATLI İSTEĞİNİ KESEN DETOKS SUYU TARİFİ

Kilo almanın en önemli sebeplerinden biri, aşırı miktarda tatlı veya hamur işi yemek olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, çözüm için ne yapacağız? Sadece iki malzemeyle hazırlanan detoks suyu tarifini kullanacağız. Önemli bilgi: Bu tarifte mutlaka çubuk tarçın kullanmalısınız, toz tarçın uygun değildir.

MALZEMELER:

1 litre oda sıcaklığında su

1 adet çubuk tarçın

1 adet küçük boy portakal

HAZIRLANIŞI:

Portakalı iyice yıkayıp kabuklarıyla birlikte dilimleyin.

Sürahi veya şişeye su, portakal ve çubuk tarçın alıp iyice karıştırın.

Kapağını kapatıp en az 5 saat veya geceden sabaha kadar bekletin.

Detoks suyundaki malzemeler içinde kalacak şekilde, gün boyunca özellikle öğünlerden önce bir bardak olmak üzere, uyanıp uyuyana kadar olan sürede detoks suyunu içip bitirmelisiniz.

ZAYIFLATAN DETOKS SUYU TARİFİ

Amacınız, sağlıkla zayıflamak ve hayalinizdeki vücuda kavuşmaksa, bu detoks suyu tarifi size yardımcı olacak! Diğerlerinde olduğu gibi oda sıcaklığında su kullanıyor, istediğimiz kiloya inene kadar içmeye devam ediyoruz. Önemli bilgi: Bu tarifte mutlaka taze zencefil kullanıyoruz, manavdan veya pazardan alabilirsiniz.

MALZEMELER:

1 litre oda sıcaklığında su

1 tatlı kaşığı doğranmış taze zencefil

1 tatlı kaşığı karanfil

1 küçük boy elma

HAZIRLANIŞI:

Elmayı iyice yıkayıp kabuklarıyla birlikte dilimleyin ve tüm malzemelerle sürahiye alın.

Kapağını kapatıp en az 5 saat veya geceden sabaha kadar bekletin.

Detoks suyundaki malzemeler içinde kalacak şekilde, gün boyunca özellikle öğünlerden önce bir bardak olmak üzere, uyanıp uyuyana kadar olan sürede detoks suyunu içip bitirmelisiniz.

YAĞ YAKAN DETOKS SUYU TARİFİ

Göbek, basen, bacak gibi bölgelerdeki yağları yakmaya yardımcı harika bir detoks suyu tarifimiz var. Her gün yeni malzemelerle taze olarak hazırlayacaksınız, istediğiniz kiloya inene kadar içmeye devam edeceksiniz.

MALZEMELER:

1 litre oda sıcaklığında su

1 adet küçük boy salatalık

1 adet küçük boy limon

10 adet taze nane yaprağı

HAZIRLANIŞI:

Limon ve salatalığı iyice yıkayıp kabuklarıyla birlikte dilimleyin.

Sürahi veya şişeye su, limon, salatalık ve naneyi alıp iyice karıştırın.

Kapağını kapatıp en az 5 saat veya geceden sabaha kadar bekletin.

Detoks suyundaki malzemeler içinde kalacak şekilde, gün boyunca özellikle öğünlerden önce bir bardak olmak üzere, uyanıp uyuyana kadar olan sürede detoks suyunu içip bitirmelisiniz.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:57
  1. detoks
  2. sağlık
  3. arınma

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