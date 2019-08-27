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Sağlıklı bir yaşam doğru beslenmeden geçiyor

Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, beslenme ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgiler verdi.

27 Ağustos 2019 Salı 09:00
Sağlıklı bir yaşam doğru beslenmeden geçiyor

Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, beslenme ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgiler verdi.


Akdeniz diyetinin temel kaynağı olan zeytinyağının düzenli olarak tüketilmesinin insan sağlığı üzerinde çeşitli yararlar sağladığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, 5 gram yağ 45 kalori iken, 5 gram etin 12 kalori olduğunu belirtti. Yağların diğer makro besin öğelerine göre daha fazla kalori içerdiğini söyleyen Arslansoyu, yağın hangi çeşit yağ olduğunun kalori açısından öneminin olmadığını belirtti. Dolayısıyla hangi yağ çeşidi olursa olsun gereğinden fazla tüketmenin kilo olarak kişiye geri döndüğünü ifade eden Arslansoyu, zeytinyağının tüketilmesi gerektiğini fakat kararında tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Bir kalıp yağa limon damlatmanın yağı eritmediği gibi içilen limonlu sıcak karışımın da vücut yağlarına direkt bir etki yapmadığını söyleyen Arslansoyu, “Sabahları aç karnına tüketeceğiniz ılık su sindirim sistemine iyi geliyor, ancak içerisinde limon olup olmaması bir şey değiştirmiyor. Hatta düşük tansiyon ya da mide rahatsızlığınız varsa bu içecek rahatsızlıklarınızı arttırıcı özelliğe sahiptir. Güne bir bardak ılık su ile başlamak sindirim sistemine iyi gelecektir” dedi.



"Son öğün uyumadan iki saat önce tüketilmeli"


Gece yatmadan iki saat önce son öğünün tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Arslansoyu, “Akşam saat 6’dan sonra bir şey tüketmeyin ibaresi yanlıştır. Çünkü hayatın gerçekleri herkes için belirli günlerde farklı bir yemek saati oluşturmaktadır. Yatmadan iki saat önce en son öğününüzü tüketmek, sabah açlıkla uyanmanıza engel olacak ve sizi rahatsız etmeyecek en doğru seçim olacaktır” diye konuştu.



"Fazla tüketilen ekmek, fazla kilo olarak vücuda geri dönmekte"


Ekmeğin sofraların baş tacı ve temel enerji kaynağı olduğunu söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, gereğinden fazla tüketilen ekmeğin de fazla kilo olarak vücuda geri döneceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:


“Beyaz ekmek rafine undan elde edildiği için hem besin değeri daha düşüktür hem de kan şekerini daha hızlı yükseltir. Bu yüzden beyaz ekmekten kaçınmalı, onun yerine tam tahıllı ekmek tüketilmelidir. Ekmek tüketmemek yerine ekmeğin türüne, miktarına ve yanında tükettiğiniz gıdalara dikkat etmeniz doğru bir yaklaşım olacaktır.”



"Yüksek proteinli diyetler sağlık problemlerine yol açabilmekte"


Protein diyetlerinin son zamanlarda çok popüler olduğunu söyleyen Arslansoyu, bunun sebebinin uzun süren sindirimleriyle proteinlerin hem tokluk sağladığını hem de metabolizmayı daha hızlı çalışmaya zorladığından dolayı olduğunu ve uzun süre uygulanan yüksek proteinli diyetlerin karaciğer ve böbreklere aşırı yük binmesine, kan yağlarında artışa ve daha pek çok benzer sağlık problemine yol açabildiğini söyledi.



“Vücuttaki su kaybını çoğaltmak yerine azaltma yöntemi uygulanmalı”


Termal eşofmanların zayıflattığına dair ortada dolaşan yanlış bir bilgi olduğunu da söyleyen Arslansoyu, “Zayıflamadaki amaç, yağsız vücut kütlesinden su kaybı yerine yağ kütlesinden yağ kaybı olmalıdır. Çünkü sağlığınızı tehdit eden yağlardır. Ter ile vücuttan toksinleri de atarsınız. Ancak toksinlerin yanında yaşamınızda çok önemli görevleri olan minerallerin kaybını da hızlandırırsınız ve bunu gün içerisinde hemen yerine koyamazsınız. Bu nedenle çok yorgun ve bitkin olursunuz. Vücuttaki su kaybını çoğaltmak yerine azaltma yöntemlerini uygulamalısınız” ifadelerini kullandı.



“Taze balık ile tüketilen yoğurt zehirlemez”


Balıkta ve yoğurtta histamin adı verilen bir protein bulunduğunu söyleyen Arslansoyu, balık bayatladıkça içerisindeki histamin miktarının da arttığını belirtti. Bayat balıkla tüketilecek yoğurdun da vücutta fazla miktarda histamin oluşturduğunu ve histamin zehirlenmesiyle karşı karşıya kalındığını söyleyen Arslansoyu, taze balık tüketmeye dikkat etmek gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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