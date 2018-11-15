Sağlıklı bir ömür olumlu düşünmekten geçiyor



Harvard Üniversitesi çalışmasında, iyimser bir görüşe sahip olan kadınların; kalp hastalıkları veya kanser gibi üst düzey ölümcül hastalıklar da dahil olmak üzere birçok sebepten ölme ihtimallerinin diğerlerine oranla daha az olduğunu öne sürüldü.

Bu sonuca varmak için 70 bini aşkın kadına konuyla alakalı anket verilmiş.. Kadınlar bu ankette fizikî ve ruhî sağlıkları hakkındaki sorulara cevap vermişler ve 8 yıl boyunca sağlıkları gözlemlenmiş..

%52 az rakam mı?

Bu süreçte iyimser kadınların, herhangi bir sebepten dolayı ölme ihtimallerinin diğerlerine oranla % 29 daha az olduğu belirlenmiş..

Olumlu düşünen kadınların;

Enfeksiyon sebebiyle ölme ihtimallerinin % 52,

İnme (felç) sebebiyle ölme ihtimallerinin % 39,

Kalp veya solunum yolu hastalıklarından ölme ihtimallerinin % 38,

Kanserden ölme ihtimallerinin ise % 19 daha düşük olduğu tespit edilmiş..

DAHASI VAR

Ne var ki "Sağlıklı insan zaten mutlu olur veya mutlu olan insan sağlığıyla daha çok ilgilenir” görüşünü benimseyenlerin de sayısı da azımsanacak gibi değildir. Fakat çeşitli çalışmalar olumlu düşünmenin;

Kolestrolü dengeleme,

İltihap kapma riskini azaltma,

Güçlü bir bağışıklık sistemi sağlama,

Hücre yaşlanmasını geciktirme gibi faydaları olduğuna dair veriler de ortaya koymakta..

BEYİN VE BEDEN..

Beynimiz ve bedenimiz arasındaki bağ zannettiğimizden çok daha kuvvetli.. Düşüncelerimiz ve duygularımız, sağlığımız üzerinde etkisi olan belirli kimyasalların üretimini tetikler. Mesela, serotonin ve dopamin beynimizin mutlu ve coşkulu olduğumuzda salgıladığı kimyasallardır.

Olumsuz duygular da ağrıya ve kendimizi kötü hissetmemize sebep olan diğer rahatsızlıklara yol açar.

Beynimiz, davranışlarımızı etkileyen ve verdiğimiz kararlarda rol oynayan önemli bilgileri saklama yaratılışına sahiptir.

İçinde bulunduğumuz duygusal durum, fiziksel rahatsızlıklara yol açabilir. Bu daha çok, olumsuz duygu ve düşüncelerin kontrolü ele geçirdiği zor zamanlarda başımıza gelir.

İrade savaşı

Olumsuz duygu ve düşüncelerle başetmek için yapmamız gereken durum ne kadar zor ve aşılmaz görünürse görünsün olumlu düşünmektir. Yani iradenize büyük iş düşüyor.

Her sabah uyandığımızda, zihnimizi ve bedenimizi önümüzdeki yeni güne ve bizi bekleyen zorlu görevlere hazırlamak önemlidir.

Zihnimiz müthiş bir güce sahiptir ve pek çok işin üstesinden kolaylıkla gelebilir.

Zor bir dönemden geçiyor olsanız bile, olaylara iyi tarafından bakmak ve aklınızı olumlu düşüncelere yönlendirmek sizin için daha faydalı olacaktır.

SAKİN KAFAYLA DÜŞÜNÜN

Olumsuz duygu ve düşünceler hayatımızı ve sağlığımızı etkilemeye başladığında, bir kaç dakika durup bu durumun zamanımızı ve enerjimizi harcamaya gerçekten değip değmediğini düşünmek oldukça önemlidir.

Göreceksiniz ki sakin kafayla düşündükten sonra olayın olumlu tarafını görmek ve şikayet etmek ya da olumsuz duygulara kapılmak yerine bazı değişiklikler yapabileceğimizi fark etmek daha kolay olacaktır.

Neşe ve mutluluk gibi olumlu duyguların bağışıklık sistemimizi güçlendiren hormonların salınımını sağlar. Olumsuz duygular tam tersi etkiye sahip olup ve bağışıklık sistemimizi zayıflatır.

Olumlu bir insan olmak kendi elimizdedir. İyi duygu ve düşüncelere yönelmek sağlığımıza pek çok farklı şekilde faydalı olacaktır.

Sürekli boyun ağrısı, farklı bakış açılarını görme konusundaki yetersizliğimize işaret ediyor olabilir.

Kalçalardaki sebepsiz(!) ağrı, korku içinde olduğumuzun ve önemli kararlar vermekten aciz olduğumuzun göstergesi olabilir.

Sırtın üst tarafındaki ağrı kalp kırıklığına bağlıdır, orta bölgesindeki ağrı geçmişi aklımızdan çıkaramamaktan kaynaklanır, beldeki ağrıysa yaşadığımız mali zorluklarla ilgilidir.

Dizlerin ağrıması korkunun, kibrin ve egomuz üzerinde kontrolü yitirdiğimizin göstergesidir.

Öfkelenmemize sebep olan bir durumla karşılaştığımızda, vücudumuzda adrenalin seviyesini arttıran biyokimyasal bir tepkime meydana gelir, bu da bizim aynı olayı kafamızın içinde tekrar tekrar yaşamamıza yol açar.

Üzüntü duymak, enerji düzeyimizi ve motivasyonumuzu büyük ölçüde etkileyebilir. Üzüntü bitkinliğe, aşırı yorgunluğa ve enerjimizin azalmasına yolaçar.