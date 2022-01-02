Sağlıklı beslenme tüyoları

Fazla vücut yağını kaybetmek sağlıklı olmanın harika bir yoludur. Ancak gerçekçi kilo ve vücut imajı hedeflerine sahip olmak önemlidir. Uzun süreli açlıklarla, sağlığınızı pazarlayan ilaçlarla değil, sağlıklı ve dengeli beslenerek kilo verin.

Sağlıklı beslenme önerileri;

Günde 3 ana 3 ara öğün olmak üzere 6 öğün beslenin.

Sık yemek, kan şekerinin dengeli olmalı, karaciğerdeki depolarımızın boşalmaması için önemlidir.

Yemek saatlerinizi aksatmayın, düzenli yemek yiyin.

Tek tip beslenmekten uzak durun.

Günde 2-2,5 litre su tüketin.

Bol sebze ve salata tüketin.

Sağlıklı beslenme nedir?

Sağlıklı beslenme, yeterli ve dengeli beslenmedir. Vücudumuzun hücrelerinin düzenli faaliyet gösterebilmesi için, besin kaynakları olan yağlar, karbonhidratlar, proteinler, vitaminler ve minerallerden yeterli miktarlarda almak durumundayız. Karbonhidratlar temel gıdalardır. Yeterli miktarda tüketilmelidir.

Sağlıklı beslenme programı, sağlıklı beslenme listesi

Yeterli ve dengeli diğer bir deyişle sağlıklı beslenme; süt ve ürünleri (yoğurt, ayran, peynir vb.), et ve ürünleri, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller (mercimek, kuru fasulye, nohut vd.) ile yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem vb.), taze sebzeler, taze meyveler, ekmek ve tahıllar (bulgur, pirinç, makarna vb.)