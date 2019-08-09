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"Sağlıklı bayram sofrası" önerileri

Sağlık Bakanlığınca, Kurban Bayramı süresince yeterli ve düzenli beslenme için neler tüketilmesi gerektiğini gösteren yiyeceklerin yer aldığı "sağlıklı bayram sofrası" hazırlandı - Örnek sofrada, söğüş salatalık, domates, ceviz, peynir, zeytin gibi kahvaltılıkların yanı sıra mercimek çorbası, sebzeli et yemeği ve zeytinyağlı taze fasulye, sütlaç, süt ve soda yer aldı - Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Fatma Aykul:- "Aşırı yağlı kavurmaları ve etin yakılarak tüketilmesini tavsiye etmiyoruz"

09 Ağustos 2019 Cuma 12:14
"Sağlıklı bayram sofrası" önerileri

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Kurban Bayramı süresince yeterli ve düzenli beslenme için tüketilmesi gereken yiyeceklerin yer aldığı "sağlıklı bayram sofrası" kuruldu.

Bakanlık tarafından Hekimevi'nde düzenlenen etkinlikte, "sağlıklı bayram sofrası" hazırlandı. Sofrada söğüş salatalık, domates, ceviz, peynir, zeytin gibi kahvaltılıkların yanı sıra mercimek çorbası, sebzeli et yemeği, zeytinyağlı taze fasulye, içecek olarak süt ve soda, tatlı olarak sütlaç yer aldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Fatma Aykul, Kurban Bayramı süresince sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktalarını anlattı.

Bayramı sağlıklı geçirebilmek için öğün atlanılmaması, kahvaltıyla öğlen ve akşam yemeklerinin mutlaka yenilmesi gerektiğini vurgulayan Aykul, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı'nda yapılan en büyük hatalardan birisi öğünlerin atlanmasıdır. Çünkü her gittiğiniz yerde ikramlar verilir ve siz, öğünleri geçiştirirsiniz. Bu, yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesidir. Sindirim problemlerine, yüksek tansiyon hastalarının tansiyon problemi yaşamalarına, böbrek taşı problemleri olan insanların problemlerinin nüksetmesine sebep olabilir. Bu gibi durumları önlemek için kesinlikle öğünlerimize, porsiyonlarımıza dikkat ediyoruz ve abartmadan tüketmeye çalışıyoruz."

Kurban etinin kahvaltıda tüketilmesini önermeyen Aykul, "İnsanlar illa kahvaltıda et tüketeceklerse kavurmayı etin yağsız yerinden yapmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer seviyorlarsa bunu sote tarzında sebzeyle karıştırarak domates, biber, soğanla pişirerek yapmalarını tercih ederiz. Lütfen az porsiyonlarda, porsiyonları kısıtlayarak tüketsinler." diye konuştu.

- "Akşam yemeğini geç saatlere bırakmayın"

Aykul, taze kesilmesi nedeniyle kurban etinin sert olduğuna işaret ederek, sindirim problemlerine sebep olmaması için çok iyi çiğnenmesi gerektiğini belirtti.

Gün boyunca midenin sindirim problemleriyle karşı karşıya kalabildiğini, bu sebeple akşam yemeğinde çorba, sebze yemeği, salata gibi besinlerin yer almasının doğru olacağını kaydeden Aykul, akşam yemeğinin geç saatlere bırakılmamasını önerdi.

Aykul, etin hayvanın kendi yağı yerine sıvı yağla pişirilmesini tavsiye ederek, "Izgara olabilir, sulu sote tarzı pişirme olabilir ama aşırı yağlı kavurmaları ve etin yakılarak tüketilmesini tavsiye etmiyoruz." dedi.

Sıcak günlerde sıvı tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Aykul, "Daha çok su, maden suyu, ayran ya da taze meyvelerden yapılan şekersizkompostolar, bitki çayları gibi içeçekleri mümkünse şekersiz, mümkün değilse çok az şekerli tüketmeyi tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:14
  1. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Fatma Ayku
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Sağlıklı Bayram Sofrası

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