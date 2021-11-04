''Sağlıklı atıştırmalıklar tüketin'' önerisi

Sağlıklı yaşam uzmanı Revna Sarıgül, kalorisi düşük atıştırmalıklar ile sadece günlük yemekleri değil atıştırmalıkları da sağlıklı hayatın içerisine katmanın önemli olduğunu söyledi.

Sık sık sağlıklı yemek tarifleri ile adından söz ettiren Revna Sarıgül, şimdi de atıştırmalıkların sağlıklı olabileceğini gösterdi. Revna Sarıgül, kalorisi düşük atıştırmalıklar ile sadece günlük yemekleri değil atıştırmalıkları da sağlıklı hayatın içerisine kattı. Sarıgül, özellikle zayıflamak isteyenler ancak atıştırmalık yemekten hemen kopamayanlar ve belki de kopmak istemeyenler için oldukça tercih edilebilir olan bu tariflerin vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracağını söyledi. Sarıgül, aynı zamanda kolayca tok tutan bu besinlerin, sağlıklı atıştırmalık olarak bilindiğini ve çeşitlenebileceğini dile getirdi. Sarıgül, “Sağlıklı besinlerin hayatımıza kattığı olumlu etkiler çoktur. Atıştırmalıklar da hayatımız için gereklidir. Ancak önemli olanın sağlıklı atıştırmalık tüketmektir. Evde yapılan sağlıklı ve kalorisi düşük atıştırmalıklar çok avantajlıdır” dedi.



Sağlıklı atıştırmalıklar söz edildiğinde akla ilk gelen yulafın olduğunu vurgulayan Sarıgül, “Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır olmak üzere Türkiye’nin hemen her şehrinden takipçilerime sık sık yemek tarifleri veriyorum. Son olarak sağlıklı atıştırmalıklar üzerinde tariflerim oldu. Özellikle kakaolu sıcak yulaf, tatlı bir atıştırmalık olarak dikkat çekerken tatlı sevenlerin sık sık tercih ettiği de bilinmektedir. Yulaf son zamanlarda genel bir yiyecek olmaktan çok daha fazlası haline gelmiştir. Pek çok tatlı ve tuzlu atıştırmalık için en sık tercih edilen malzeme haline gelen yulaf hem tatlı hem de tuzlu olabilmesi ve doyuruculuğu nedeni ile ön plandadır. Yulaf ile yapılan kakaolu tatlı tariflerimi inceleyebileceğiniz gibi tuzlu tava böreği tarifimi de inceleyebilirsiniz. Hem tuzlu hem de tatlı olarak pek çok çeşit tarifim oldukça az kalorili olup, günlük yeterli oranda tüketildiğinde kilo vermenizde veya kilonuzu korumanızda yardımcı olacaktır. Yulaflı ürün tariflerini tüm öğünlere yayıyoruz. Sabah kahvaltısında olan yulaf tarifleri gibi akşam yemeklerinde de yulaflı tarifler yapmak mümkün hale gelmiştir. Ancak yulaf tek malzeme değildir. Bunun dışında da pek çok malzeme ile az kalorili atıştırmalıklar yapabilirsiniz” diye konuştu.



Doyurucu ve az kalorili atıştırmalıkların evdeki malzemeler ile yapılabileceğini de aktaran Sarıgül, “Evinizde kraker dahi yapabilir ve bunları evinizde hali hazırda bulunan malzemeleriniz ile gerçekleştirebilirsiniz. Tuzlu kraker, unsuz, şekersiz pancake, unsuz poğaça, sağlıklı cici bebe gibi pek çok tarifimi evinizde her zaman bulunan klasik malzemeleriniz ile yapabilirsiniz. Burada önemli olan hem sağlıklı beslenmek hem de bunu oldukça pratik bir biçimde yapabilmek. En kısa sürede evinizdeki malzemeler ile yapabileceğiniz atıştırmalıklar ile hem kilonuzu koruyabilir hem de birçok atıştırmalık tüketebilirsiniz” şeklinde konuştu.